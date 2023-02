20.02.2023 h 10:08 commenti

La Corte dei Conti fa le pulci ai bilanci del Comune di Carmignano: tre anni nel mirino

Chiusa l'istruttoria sui rendiconti del 2017, 2018 e 2019. Diverse le irregolarità contestate e che ora dovranno essere sanate. I correttivi saranno discussi dal Consiglio comunale. L'ente:"Si tratta di interventi tecnici che non riguardano tariffe e tributi"

C'è più di qualche problema nei rendiconti del 2017, 2018 e 2019 del Comune di Carmignano. A dirlo è la Corte dei Conti che nei giorni scorsi ha notificato l'esito della sua istruttoria chiedendo all'amministrazione comunale di adottare “interventi di rimozione o correzione volti a ripristinare la sana gestione e gli equilibri di bilancio”. Diverse le irregolarità che dovranno essere sanate per rimettere tutto in ordine e, in questo modo, rispettare le indicazioni e le prescrizioni dei giudici contabili.

A finire sotto la lente di ingrandimento, in tutti e tre i rendiconti (documento che con lo stato patrimoniale compone il bilancio e nel quale si classificano i costi e i ricavi), sono state le voci 'fondi accantonati' (crediti di dubbia esigibilità, contenziosi, indennità di fine mandato del sindaco, fondo rischi), 'parte vincolata' e 'investimenti'. Si tratta di voci su cui il Comune ha anche operato rettifiche sulla base dell'esito dei controlli che la Corte dei Conti aveva già fatto sui bilanci del 2015 e del 2016. La non corretta determinazione della parte vincolata e degli investimenti ha prodotto avanzi di amministrazione minori a quelli reali. In ballo ci sono piccole cifre, ma ugualmente si tratta di irregolarità. Per esempio, per il 2017 il disavanzo passa da 1 milione 243mila a un milione 278mila, mentre per il 2019 di un saldo positivo della parte disponibile inferiore rispetto all'avanzo accertato nel rendiconto di gestione.

“Su tutti gli esercizi esaminati – scrive la Corte dei Conti – sono emerse problematiche particolari nella ricostruzione dei dati di bilancio e nelle definizione dei vincoli da apporre nel risultato di amministrazione”.

Particolare attenzione sulla destinazione dei proventi delle multe per le violazioni al Codice della strada: su questo, i giudici hanno avuto molto da ridire. Nel 2017, per fare un esempio pratico, su 366mila euro incassati, l'amministrazione comunale ha vincolato 102mila euro anziché i quasi 200mila che avrebbe dovuto per legge.

Il Comune di Carmignano, dunque, evita la bocciatura ma dovrà sostenere gli esami di riparazione: “La Sezione controllo della Corte dei Conti ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità e la conseguente richiesta di interventi” perché i conti devono tornare. In particolare, “l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di delibere consiliari. Non solo la corretta determinazione del risultato ma anche i necessari aggiustamenti degli esercizi successivi anche per le spese che fossero state coperte con quote di avanzo non correttamente accertate al termine della gestione 2018 e 2019”.

Dalla Corte dei Conti anche una scadenza e un sonoro rimprovero: adottare i correttivi non oltre l'approvazione del prossimo rendiconto – quello del 2022 – e aggiustare la procedura in modo da agevolare il controllo sui conti e poter fornire dati ed elementi utili ad una “puntuale” e “affidabile” rilevazione e ricostruzione delle cifre, della loro collocazione e destinazione.

Gli uffici del Comune stanno già lavorando e presto la parola passerà al Consiglio comunale che, come ordinato dai giudici contabili, dovrà adottare i correttivi necessari prima dell'approvazione del prossimo rendiconto. “Gli interventi – spiega l'amministrazione comunale – riguardano sostanzialmente aspetti meramente contabili ed aspetti connessi alla corretta gestione del contenzioso, i quali non pregiudicano in alcun modo gli equilibri di bilancio e che, ovviamente, escludono aumenti di tariffe o tributi”. Nessun pericolo, dunque, per le tasche dei cittadini.























