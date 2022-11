07.11.2022 h 13:28 commenti

La Corte dei Conti dice al Comune di ricalcolare i bilanci dal 2017 in poi: c'è un deficit di quasi 19 milioni di euro

La pronuncia è arrivata nei giorni scorsi dopo il monitoraggio sui rendiconti approvati tra il 2017 e il 2019: il disavanzo sarà ripianato con gli accantonamenti e con gli avanzi già calcolati

Il Comune di Prato dovrà letteralmente rifare tutti i conti e riportare in Consiglio comunale i bilanci consuntivi che vanno dal 2017 in poi. In ballo ci sono quasi 19 milioni di euro che la Corte dei Conti ha riconteggiato come deficit e che ora dovranno essere ripianati. Un duro colpo per le casse comunali, anche se viene fatto presente che, negli anni, nella contabilità dell'Ente sono stati fatti specifici accantonamenti a cui poter ricorrere, senza dimenticare gli avanzi di bilancio che, al 31 dicembre 2021, ammontavano a circa 12 milioni di euro. Di sicuro, però, soldi che potevano essere spesi, dovranno ora essere impiegati per regolarizzare i bilanci.

L'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha ricevuto la pronuncia della Corte dei Conti della Toscana in merito al monitoraggio sul rendiconto degli esercizi 2017, 2018, 2019. In particolare la sentenza interviene sottolineando la definizione di un disavanzo di amministrazione pari a 18.946.585,88 euro, e non di un avanzo pari a 12.496.835,95 euro accertato con il rendiconto di gestione 2019.

Il disavanzo emerso al termine del controllo sull’esercizio 2019 è stato qualificato come disavanzo gestionale per 3.776.828,73 e come quota residuale dell’extradeficit per 15.169.757,15 euro. In questo caso si tratterebbe degli accantonamenti fatti per ripianare il precedente deficit da 33 milioni di euro certificato nel 2014 dalla stessa Corte dei Conti sulle annualità dal 2012, sotto l'amministrazione Cenni.

"Si tratta ora di valutare in che modo e forma adeguarsi alle indicazioni fornite con la suddetta pronuncia - spiegano dal Comune -, tenendo conto che nella contabilità dell'ente sono presenti specifici accantonamenti a cui poter ricorrere". La legge dice che la parte di disavanzo gestionale dovrà essere ripianata entro la legislatura, mentre per l'extradeficit i tempi sono molto più lunghi. L'intenzione della giunta sarebbe però di rimettere i conti in ordine già dall'approvazione del consuntivo 2022.

Intanto però, entro 60 giorni, dovranno essere riportati in Consiglio comunale per l'approvazione i rendiconti corretti degli anni dal 2017 in poi.