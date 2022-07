26.07.2022 h 12:40 commenti

La Coppa del Mondo vinta dall'Italia nel 1982 sarà esposta in Palazzo Comunale

Dalle 11 alle 20 di giovedì con tutti i cittadini che potranno ammirarla, in occasione dell'anniversario per i 40 anni dalla vittoria del Mundial

In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario di Italia Campione del Mondo 1982, giovedì 28 luglio nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale si svolgeranno due eventi: alle 11 sarà consegnata al sindaco Matteo Biffoni la moneta della collezione Numismatica 2022 realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato in onore di Paolo Rossi; inoltre, dalle 11 alle 20, sarà esposta la Coppa del Mondo 1982, attualmente al Museo del Calcio di Coverciano.

Tutta la cittadinanza è invitata per rivivere il ricordo dei momenti indimenticabili per il Paese e per la città di Prato vissuti durante il campionato mondiale dell'82.