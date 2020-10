16.10.2020 h 18:16 commenti

La cooperativa non paga le bollette: intero condominio senza ascensore, autoclave e luce nelle scale

Si tratta di un palazzo di via Tirreno a Galciana che è gestito da una delle aziende coinvolte nei fallimenti del gruppo Edilcoop: "Noi siamo in regola con gli affitti, ma dobbiamo subire i disagi"

Emergono i primi gravi problemi per chi abita in alloggi della Edilcoop, dopo la dichiarazione di fallimento per alcune delle cooperative che fanno parte del gruppo ( leggi ): 18 famiglie del palazzodi via Tirreno a Galciana da tre giorni sono senza corrente condominiale perché la cooperativa non ha pagato le bollette, evidentemente da tanti mesi visto che è stata staccata la luce.“Non abbiamo l’acqua calda – spiegano gli inquilini, che si sono rivolti a Notizie di Prato per denunciare la situazione –, l’ascensore non funziona, il cancello lo abbiamo dovuto bloccare e tenere sempre aperto altrimenti non possiamo entrare e uscire dai garages. Eppure siamo tutti in regola con il pagamento degli affitti. Qui ci sono bambini piccoli e disabili e donne che hanno appena partorito”. I condomini raccontano anche di aver cercato di mettersi in contatto con la curatrice fallimentare, che però non ha dato nessuna risposta.“Siamo preoccupati – continuano – oggi è venerdì e andiamo incontro al fine settimana. Ma arrivare a lunedì in queste condizioni sarà veramente difficile”.