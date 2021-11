04.11.2021 h 10:13 commenti

La Cooperativa Margherita festeggia vent'anni di teatro con una mostra alla Lazzerini

Video, foto e testi per raccontare due decenni di palcoscenico e le storie dei ragazzi che hanno trovato nella recitazione un percorso di emozioni, fatica e gioia

Ventidiventi, ovvero 20 anni di attività per il laboratorio teatrale della Cooperativa Margherita che opera nel campo del disagio mentale.

Fotografie e video che raccontano, nella saletta Campolmi alla biblioteca Lazzerini , la storia di una piccola comunità fatta di educatori e di ragazzi che attraverso il teatro hanno costruito un percorso educativo. “Siamo orgogliosi, contenti e commossi – spiega Massimo Bonechi responsabile del laboratorio - abbiamo portato in scena storie, immagini e parole, ma soprattutto abbiamo dato voce ad un mondo, abbiamo cercato di creare un nostro linguaggio e di mostrarlo a chi in questi anni ci ha seguito ed è venuto a vedere cosa succedeva in scena. Vogliamo ricordare ogni momento, festeggiare e come sempre divertirci”

La mostra sarà inaugurata domani 5 novembre e resterà aperta fino al 20 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

