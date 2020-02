20.02.2020 h 15:00 commenti

La Coop apre in via Targetti: sarà un supermercato "green" e con attenzione al risparmio per le famiglie

Da domani aperta al pubblico la nuova struttura che punta a eliminare imballaggi di plastica e utilizzare luce a led e frigoriferi con sportelli trasparenti per evitare sprechi energetici. Chiude per ristrutturazione il negozio di via Bologna

Apre il nuovo punto Coop di via Targetti e chiude, temporaneamente da questa sera, 20 febbraio, quello di via Bologna. Da domani in un'area di 1.300mq viene sperimentato un concetto innovativo di spesa fondato sul rispetto dell'ambiente, la proposta di prodotti italiani e del territorio, ma anche l'utilizzo di spazi e servizi per consumare pasti caldi.“Abbiamo scelto – ha spiegatovicepresidente del Consiglio di gestione - di puntare soprattutto su prodotti del nostro marchio, con l'obiettivo di raggiungere il 50% dell'offerta, ma anche di eliminare imballaggi di plastica e quelli di polistirolo dalla pescheria e utilizzare luce a led e frigoriferi con sportelli trasparenti per evitare sprechi energetici. Spazio anche alla distribuzione di prodotti sfusi”. Il contratto con la famiglia Balli, proprietaria dell'immobile, durerà 12 anni, tre ne sono già passati, mentre la ristrutturazione è costata 3,5milioni di euro. La piazza di Prato per Uniccop rappresenta il 20% del mercato per un fatturato complessivo di 103milioni l'anno a fronte di 353 dipendenti, 90 mila i soci tesserati di cui il 9% stranieri.Un'apertura dal lunedi al sabato dalle 8 alle 20 che sarà gestita da 42 addetti, 25 le nuove assunzioni, 6 i contratti a tempo determinato e 11 i trasferimenti, di cui 5 unità da via Bologna. “Entro l'anno – ha spiegatodirettore di area– riapriremo anche questo punto con una nuova concezione, visto che la tipologia di clienti sta cambiando. Dei 15 dipendenti una parte per ora lavorerà in altri supermercati in attesa di ritornare in sede, mentre altri hanno chiesto e ottenuto l'avvicinamento a casa. Per quanto rigaurda i sei assunti a tempo determinato speriamo di confermarli in organico”.Nel punto vendita il Fabbricone, in omaggio al teatro voluto da Strehler, gli scaffali saranno più bassi per agevolare i consumatori, ma soprattutto per la prima volta in Toscana si lancerà la campagna “prezzi piuma” che riguarda 600 prodotti che avranno un prezzo inferiore del 5/10% rispetto a quelli venduti negli altri supermercati.Sarà anche possibili prenotare prodotti di pasticceria e di rosticceria, spazio anche alla linea ViviVerde concentrata nei corner all'ingresso del punto vendita. e sempre in tema di ecologia i cestini per la spesa sono stati realizzati in plastica riciclata