18.06.2020 h 17:21 commenti

La Consulta dei giovani lancia sui social "Scopri Cantagallo"

Appello a postare su Facebook e Instagram foto, video, testi scritti e aneddoti relativi al territorio per raccontare insieme la storia di tutti

La Consulta dei giovani di Cantagallo lancia Scopri Cantagallo su Facebook e Instagram per raccontare la vita di comunità e il territorio. Il progetto è partito da pochi giorni ma il gruppo sta lavorando già con impegno.

È un contributo alla valorizzazione del territorio. “Vogliamo raccontare tutti insieme chi siamo e il nostro territorio attraverso una storia collettiva, è un’esperienza a cui tutti possono partecipare - mette in evidenza Gianmarco Biagioni, presidente della Consulta - Vogliamo comunicare la bellezza dei luoghi dove viviamo ma anche la loro storia con il contributo di chi ama e vive a Cantagallo”.

L’appello è dunque quello di inviare il proprio contributo per raccontare Cantagallo: foto, video, testi scritti., aneddoti. Intanto sul fronte storico e della documentazione etnografica daranno una mano le esperte della Fondazione Cdse.

La Consulta dei giovani ha, naturalmente, il supporto del Comune di Cantagallo. “È una bella idea nata nel periodo del lockdown, dal desiderio di dare un contributo alla comunità attraverso i mezzi digitali e i canali social.-– mette in evidenza l’assessore alle Politiche sociali , Maila Grazzini - Sono stati immaginati alcuni video brevi che racconteranno le bellezze e i segreti del nostro territorio, L’obiettivo è di appropriarsi dei luoghi dove si vive e incoraggiare il turismo giovanile attraverso la promozione del territorio. Non sarà dunque uno spot pubblicitario quanto una raccolta di suggerimenti, immagini, racconti ed esperienze”.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus