13.10.2021 h 11:11 commenti

La consigliera comunale Matilde Rosati debutta nel mondo della musica

Pubblicato su tutte le piattaforme digitali il suo brano d'esordio. Si intitola "Un avatar di noi". registrato nel prestigioso Studio Emme Recording di Calenzano di Marzio Benelli: "Ho realizzato il mio sogno di bambina"

Consigliera comunale di Prato, avvocatessa e ora anche cantante. Matilde Rosati è appena entrata a pieno titolo nel mondo dorato ma difficile della musica. Venerdì, su tutte le piattaforme digitali, è uscito il suo brano d'esordio. Si intitola "Un avatar di noi" ed è il sogno che ha sempre inseguito sin da quando era piccola e canticchiava con i nonni motivetti famosi o girava per casa con la musicassetta e il microfono ricevuti in dono per il compleanno per registrare la sua voce e riascoltarsi. Ora che di anni ne ha 29, il microfono e il mixer sono quelli di un vero e proprio studio di registrazione. Tra l'altro quelli di uno dei più storici e prestigiosi in ambito nazionale, lo Studio Emme Recording di Calenzano di Marzio Benelli.

E' qui che la incontriamo, insieme ai suoi produttori la Falagiani music label and publishing e Teorema Edizioni musicali, per farci raccontare l'inizio di questa avventura nel mondo del pop e del cantautorato. "Vorrei che questa diventasse la mia attività prevalente. E' ciò che desidero sin da quando sono piccola. - racconta Rosati - Poi, nel caso andasse male, ho fatto in modo di avere il piano B, ma la mia vera realizzazione è nel canto. Vorrei trasmettere attraverso la mia voce la passione che arde dentro. Quando canto devo mantenere il controllo ma allo stesso tempo lo perdo tanta è l'emozione che provo. Ecco vorrei che arrivasse tutto questo a chi mi ascolta".

Passione per la musica e intonazione sono un dono, ma per trasformarli in una professione ci vuole tecnica e impegno e Matilde non si è risparmiata sin dall'adolescenza con grande autodisciplina riuscendo a conciliare lo studio del canto e del piano con la sua formazione scolastica, culminata con la laurea in diritto e poi con l'esame di stato per avvocato. Dalla scuola Verdi di Prato al palco di Arteinscena, passando dalla Jam Academy di Lucca e dalle lezioni di Loredana Lubrano e di Laura Landi, Matilde è cresciuta in tecnica e consapevolezza. Il fortunato incontro con il compositore e produttore Marco Falagiani è avvenuto al ritorno dall'ulteriore approfondimento alla Boston university. E' stata la svolta. Da questa collaborazione è nato il brano "Un avatar di noi".

"E' la storia tra due persone che credono di amarsi ma che si vogliono diverse. - spiega Rosati - L'avatar è il nostro alterego, la proiezione che abbiamo di noi ma che può non corrispondere alla realtà. Quindi sono due persone che si sono proiettate un amore che non esiste e la colpa non è di nessuno".

Presto arriveranno altri quattro brani . "Saranno su piattaforme digitali e alla radio, web e non. Inoltre - conclude Rosati - programmeremo dei concerti e in generale delle esibizioni dal vivo. Puntiamo a dare stabilità al progetto per una crescita musicale e personale". Gradino dopo gradino direzione Olimpo.

(e.b.)