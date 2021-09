06.09.2021 h 14:17 commenti

La consigliera comunale attacca su Facebook (per sbaglio) il procuratore che ora è pronto a querelarla

Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle ha attribuito a Giuseppe Nicolosi le affermazioni fatte da un suo omonimo criticandolo. Il post è stato poi rimosso ma ormai gli screenshot avevano iniziato a girare su social e chat

C'è Giuseppe (Concetto) Nicolosi procuratore della Repubblica di Prato e c'è Giuseppe (Maria) Nicolosi avvocato. Per diversi minuti, venerdì 3 settembre, sono stati un tutt'uno sulla pagina Facebook di Silvia La Vita, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, che ha risposto in modo piccato ad un commento dell'avvocato sulla vertenza di Si Cobas contro Texprint, scambiandolo per il procuratore. Una gaffe durata una manciata di minuti (il post è stato poi rimosso), sufficienti però a ricavare screenshot che hanno continuato a circolare su social e chat fino ad arrivare sulla scrivania del capo della procura che valuterà l'azione giudiziaria a cui fare ricorso per tutelare la propria immagine.Tutto è cominciato con lo sgombero della tenda montata in piazza del Comune dal sindacato che da mesi protesta contro la stamperia cinese accusandola di sfruttamento del lavoro. Lo sgombero è stato piuttosto movimentato tanto che alla fine si sono contati quattro arresti. Commentando la vicenda su Facebook, l'avvocato Nicolosi ha dato ragione al sindaco Biffoni (di cui è avvocato nei fatti), che si è speso molto per far sgomberare la piazza; la presa di posizione ha scatenato la reazione della consigliera comunale che senza pensare all'omonimia e senza riconoscere la foto caricata sul suo profilo dal legale, ha scritto alcune righe rivolgendosi al procuratore:Capita la gaffe, il post è stato cancellato e i due Giuseppe Nicolosi sono tornati ad essere persone diverse ma l'errore è comunque arrivato al procuratore che ricorrerà alle vie legali per difendere la propria reputazione.