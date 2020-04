Continua la generosità di Prato con donazioni al Comitato Pro emergenze per aiutare la città di Prato in questa emergenza Coronavirus. Ieri mattina, 16 aprile, i rappresentanti dellaresidente in città hanno consegnato oltre 2mila euro raccolti tra le famiglie provenienti dal Bangadlesh. "Questa è la città in cui viviamo e lavoriamo - hanno spiegato -, ci sentiamo parte integrante di questa comunità e nel momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo, sia in Italia sia in Bangadlesh, a causa del Coronavirus ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza con questo gesto a cui tutte le famiglie hanno contribuito con convinzione".