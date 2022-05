13.05.2022 h 08:43 commenti

La compagnia "Camici Miei" festeggia 50 anni con un nuovo spettacolo al Politeama

Sabato 21 maggio, i medici attori tornano a calcare il palcoscenico dove hanno debuttato nel 1972, con lo spettacolo "Betti, una sera a cena", sketch ironici in pratese, musica e balletti

Niente camice bianco per una sera per indossare costumi di scena e salire sul palco del Politeama. Un palcoscenico che la compagnia di medici-attori "Camici miei” conosce molto bene perché è qui che avvenne il loro debutto nel 1972.

Una lunga storia d’amore con quel teatro che li ha fatti crescere nell’arco di mezzo secolo e che fa da sfondo al nuovo spettacolo dal titolo Betti, una sera a cena, sostenuto dal Lions Club Castello dell’Imperatore.

In scena sabato 21 maggio (alle 21) una compagnia formata da 15 attori e attrici, guidata dalla presidente Barbara Becheri con la regia di Claudio Azzini, autore delle musiche, affiancati da un corpo di ballo con le coreografie di Sandra Barbani. L’incasso della serata sarà devoluto al Politeama.

"Innanzitutto, un ringraziamento. Quello dei “Camici miei” è grande ritorno che affonda le radici nella nostra Prato in una serata che viene regalata generosamente al teatro, dopo una stagione complicata per i motivi che conosciamo – sottolinea la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi - Il Politeama è la loro casa, oggi ancora di più".

Un'iniziativa nata dal Lions Club Castello dell’Imperatore che vede fra gli attori alcune dei soci "Abbiamo subito sostenuto l’iniziativa di portare in scena questo spettacolo- sottolinea la presidente Laura Biagioli, a maggior ragione dopo un periodo buio per i teatri".

Erano assenti dalle scene dal 2019 i “Camici miei”, e per i medici-attori tornare a recitare rappresenta un modo per recuperare la normalità dopo un periodo molto faticoso, restituendo al pubblico momenti di leggerezza e condivisione.

"Uno degli ingredienti del successo è l’allegria, la voglia di stare insieme, insieme allo spirito della pratesità più autentico – aggiunge la presidente dell’associazione “Camici miei” Barbara Becheri - Per noi è molto importante essere in questo teatro: fu proprio Roberta Betti a comporre le musiche per i nostri primi spettacoli".

Un ritorno che vede tre nuovi ingressi di giovani professioniste e professionisti nella compagnia: si tratta dei medici Ludovica Cavaciocchi, Irene Gherardeschi e Simone Mencattini. La compagnia è nata nei primi anni Settanta nelle aule della facoltà di medicina con il nome di Gam (gruppo autonomo di studenti di medicina), su impulso del fondatore Roberto Baldi.

Lo spettacolo ruota intorno a una tavola imbandita dove è seduto un gruppo di giovani medici ai quali verrà rammentata la figura di Rodolfo Betti in una sequenza di sketch ironici e beffardi. "Il teatro che facciamo è la vita di tutti i giorni, quella che passa dai nostri ambulatori – conclude Enrico Albini, vicepresidente dell’associazione “Camici miei” - Lo spettacolo sarà un modo per riallacciare i fili con la Prato di una volta e trasmetterla ai giovani, con quei modi di dire e nomi di antichi negozi che non conoscono le nuove generazioni".

. Il costo del biglietto è di 20, 25 e 30 euro secondo la posizione in platea. È possibile acquistare i biglietti direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, oppure attraverso i circuiti Ticketone e Boxoffice. Informazioni: www.politeamapratese.it