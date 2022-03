01.03.2022 h 08:38 commenti

'La colpa medica al tempo del Covid-19', convegno degli avvocati di Prato

L'incontro è in programma il pomeriggio del 4 marzo al Palazzo delle professioni. Numerosi i relatori che affronteranno vari argomenti con l'obiettivo di offrire una panoramica completa su un tema di grande attualità

“La colpa medica al tempo del Covid-19”: questo il titolo del convegno in programma venerdì 4 marzo, a partire dalle 15, al Palazzo delle professioni (via Pugliesi, Prato), organizzato dalla Camera penale di Prato con la Scuola territoriale Giannetto Guarducci, l'Osservatorio Corte Costituzionale, l'Ordine degli avvocati e il Centro studi giuridici e sociali Aldo Marongiu.

Un appuntamento che ha l'obiettivo di affrontare un tema di grande attualità che coinvolge i cittadini in generale e alcune professioni in particolare. Avvocati, giudici ed esperti faranno il punto sulle norme in vigore, sulle responsabilità attribuite a ciascuna figura coinvolta nell'emergenza sanitaria e alle ripercussioni di carattere penale.

Ad aprire l'incontro saranno Eugenio Zaffina, responsabile della scuola Gianetto Guarducci, e Gabriele Terranova, presidente della Camera penale di Prato.

La prima sessione, dal titolo “Gestione del rischio penale ed emergenza Covid-19”, vedrà la partecipazione di Cristiano Cupelli, ordinario di Diritto penale all'Università di Roma Tor Vergata, e di Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale all'Università di Roma Sapienza. A seguire la tavola rotonda “Le norme sui vaccinatori” moderata da Federico Febbo, componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale; previsti gli interventi di Giovanni Flora, ordinario di Diritto penale all'Università di Firenze, Dario Micheletti, associato di Diritto penale all'Università di Siena, Paolo Piras, sostituto procuratore della Repubblica di Sassari. A Lorenzo Zilletti, responsabile del Centro Marongiu, sono affidate le conclusioni.



