Le vie e le piazze del centro storico si illuminano per il Natale, domani 27 novembre alle 17 il sindaco Matteo Biffoni, insieme a tutta la giunta comunale , accenderà l'albero in piazza del Comune.

"Un momento di festa - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri - che segna anche la ripartenza e un ritorno alla normalità pur mantenendo alta l'attenzione ai protocolli anti contagio. L'amministrazione ha invertito molto delle luminarie coinvolgendo anche le frazioni in collaborazione con i commercianti che continuano a svolgere un'importante funzione di sviluppo del territorio, ma anche sociale".

Addobbi e luminarie che diffonderanno l'atmosfera natalizie nelle principali pizze e vie del centro: Corso Mazzoni, via Ricasoli, via Cairoli, via Pugliesi, via Garibaldi, via Santa Trinita, via Guasti, via Muzzi, via Guizzelmi, via del Serraglio, via Magnolfi, via Savonarola, via S.Fabiano, via della Stufa, via del Filippino, via Pier Cironi, via S.Giorgio, via Santa Margherita, via della Sirena, via Filippo Lippi, via Santo Stefano, via dei Cimatori, via dei Lanaioli, via dei Sei, via dell’Accademia, via Settesoldi, via Tintori, via Verdi, via Mazzini, viale Vittorio Veneto, Largo Carducci, via Carraia, via Firenzuola, via Ser Lapo Mazzei, via Banchelli, via Rinaldesca, via degli Alberti, via Frascati, via del Ceppo Vecchio, via Santa Caterina, via del Pellegrino, via Cambioni, Piazza Cicognini, via Bocchineri, via Tinaia, via dell’Altopascio.

Ovviamente non potevano mancare gli alberi che sono stati "piantati" in piazza del Comune, piazza del Duomo, piazza Ciardi, piazza San Domenico, piazza San Niccolò, piazza delle Carceri, piazza della Stazione, piazza Mercatale. Quello in Sant’Agostino è stato donato da Lions Club Prato mentre a Porta Frascati, con a tema "La violenza contro le donne", una donazione di Zurich Assicurazione.

Non solo luci, ma anche attrazioni con la ruota panoramica di piazza Mercatale, la giostra per i bambini di piazza delle Carceri e il trenino Lillipuzziano, che viaggerà - nel rispetto della normativa anti-covid - dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 e 30 alle 19 e 30. Il biglietto è gratuito.

Due i percorsi il primo: piazza Duomo (Area Pedonale Urbana), piazza Lippi, Canto alle tre Gore, via Santa Margherita, via Sant' Antonio, viale Galilei, via Protche, piazza Ciardi, via Porta al Serraglio, via dell'Angiolo, piazza Sant'Elisabetta, via Bartolini, via del Serraglio, via Guizzelmi, via Muzzi, via Guasti, via Convenevole da Prato, via del Vergaio, via della Sirena, piazza Duomo (tratto di collegamento tra via della Sirena e piazza Lippi).

Il secondo piazza Duomo (tratto di collegamento tra via della Sirena e piazza Lippi), piazza Lippi, via dei Tintori, via Santo Stefano, via Garibaldi, via Pugliesi, via Cairoli, via Mazzini, piazza San Marco, via Pomeria, via Frascati, via Carbonaia, via dei Migliorati, via Sant'Jacopo, via Santa Trinita, via Nistri, via Frascati, via Sant'Jacopo, via Dante, piazza Santa Maria delle Carceri, via San Bonaventura, piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, via Mazzoni, piazza Duomo (Area Pedonale Urbana).

Per le luminarie delle frazioni l'amministrazione ha messo a disposizione 60mila euro di contributi. In particolare sono sette i soggetti ammessi al bando pubblicato nelle scorse settimane: Unione Prato Imprese 23.250 euro, Confesercenti Prato 24.250 euro, associazione Cieli Aperti 2.500 euro, Omnia 7.200 euro, associazione Farearte 1.200 euro, associazione Biribà 800 euro, Radio Canale 7.800 euro.