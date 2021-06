14.06.2021 h 19:17 commenti

La Città di Prato al padiglione Italia della Biennale di Venezia

Lo sviluppo nel segno della natura come modello esemplare oggi e come percorso futuro sempre più corale. Domenica un doppio evento per presentare i progetti innovativi nelle scelte di pianificazione e sviluppo urbanistico

e sarà presto fruibile su Imateria ai fini della formazione professionale degli iscritti all’Ordine degli architetti.