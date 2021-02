La cisterna che si trova nel complesso della ex fabbrica Lucchesi di via Carradori rischia di cadere giù e per questo motivo la polizia municipale, da oggi pomeriggio 3 febbraio, è stata costretta a chiudere il tratto di strada, con notevoli conseguenze sulla viabilità della zona.

Sono stati i vigili del fuoco ad effettuare la verifica sulla stabilità del manufatto dopo la caduta di alcuni detriti. Verifica che ha evidenziato il rischio di cedimento, con le conseguenze che è facile immaginare per chi si trovasse a passare in strada in quel momento. Il traffico su via Carradori viene quindi deviato in via Paolo dell'Abbaco con il senso di marcia che è stato invertito fino all'intersezione con via Compagnetto da Prato e via Niccolò Tommaseo. Il Centro Giovannini, la farmacia comunale aperta h24, il comando di polizia municipale, Officina giovani ed il parcheggio di piazza Macelli risultano quindi raggiungibili solo dal lato di via Monnet.