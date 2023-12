16.12.2023 h 16:10 commenti

La chiesa di Prato ha un nuovo sacerdote: il giovane don Alessandro Tacconelli

Stamani l'ordinazione in una Duomo gremito di persone, domani la celebrazione della prima messa nella chiesa di Santa Maria delle Carceri

"Metti il tuo entusiasmo e la tua freschezza a servizio della Chiesa". È l’invito che il vescovo Giovanni Nerbini ha rivolto a don Alessandro Tacconelli, 25 anni, neo sacerdote della diocesi di Prato. Questa mattina, 16 dicembre, nella cattedrale di Santo Stefano è stata celebrata la messa di ordinazione sacerdotale del giovane seminarista alla presenza di tantissimi fedeli. Tacconelli è cresciuto nell’oratorio cittadino di Sant’Anna in viale Piave, ha studiato al collegio Capranica a Roma e sta prestando servizio nella parrocchia romana di San Pio X alla Balduina. Queste realtà erano presenti con laici e sacerdoti in cattedrale per rappresentare vicinanza e affetto al sacerdote.

"Sono proprio felice che siano venute così tante persone a condividere con me questo momento di gioia – afferma con emozione don Alessandro – come ci ha ricordato il vescovo nell’omelia, stiamo facendo una esperienza di Chiesa, di Chiesa diocesana e di Chiesa “allargata”, perché sono venuti davvero in tantissimi. Questi volti li avevo tutti davanti nella preghiera in questi giorni e vedere oggi la generosità della gente è una gioia immensa".

La messa è stata concelebrata dal vescovo emerito Franco Agostinelli, che ha seguito fin dall’inizio il cammino sacerdotale del giovane presbitero, accompagnato nella direzione spirituale da monsignor Carlo Stancari, parroco di Santa Maria delle Carceri, comunità dove don Alessandro presterà servizio a partire dal nuovo anno. Proprio nella basilica delle Carceri il neo ordinato celebrerà la sua prima messa, domani mattina, domenica 17 dicembre alle ore 10,30.

Come prevede il rito dell’ordinazione, il Vescovo ha imposto le mani sulla testa del futuro sacerdote, vestito per la prima volta con la stola e casula, portate all’altare dalla mamma e dalla sorella di don Alessandro. Poi monsignor Nerbini ha unto con il sacro crisma le palme delle mani dell’ordinato, segno della facoltà di poter celebrare il sacramento dell’Eucarestia.