La chiesa di Prato ha tre nuovi sacerdoti. Uno di loro presto comparirà davanti al giudice per l'inchiesta sui Cas

Il vescovo Agostinelli ha ordinato tre seminaristi diocesani: Silvano Pagliarin, Reji Thomas Vechoor e Alberto Pintus. Quest'ultimo risulta indagato per la gestione dei centri di accoglienza migranti



La Chiesa di Prato ieri mattina 29 giugno ha vissuto un giorno importante. Il vescovo Franco Agostinelli ha ordinato sacerdoti tre seminaristi diocesani: Silvano Pagliarin, Reji Thomas Vechoor e Alberto Pintus. Quest'ultimo risulta tuttora coinvolto da indagato nell'inchiesta della procura relativa alla gestione di alcuni Centri di accoglienza straordinaria per migranti. Pintus, come rappresentante della cooperativa Humanits, era stato interdetto dall'attività per nove mesi e ora è in attesa di comparire davanti al giudice.

La messa si è tenuta in cattedrale ed è stata concelebrata dal vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis (compagno di seminario di Alberto Pintus), dal vescovo emerito di Sagar in India Anthony Chirayath e numerosi sacerdoti e diaconi. Commozione e gioia per i tre nuovi sacerdoti, che hanno ricevuto anche un augurio speciale. Durante l’omelia monsignor Agostinelli ha, infatti, letto un messaggio inviatogli dal vescovo eletto monsignor Giovanni Nerbini: “Non abbiate paura di rispondere al Signore che vi chiama, cantando con tutta la vostra vita il vostro ‘eccomi, per sempre’. Incontrerete sul vostro percorso gioie e dolori, ma non sarete mai soli. Sentirete la consolazione della sua presenza e del suo sostegno in una vita pienamente rinnovata e totalmente realizzata”.

Il vescovo Agostinelli ha invitato i tre a essere “la traccia di Dio nella storia delle persone che incontrerete, compagni di cammino, testimoni di speranza e di una vita più grande. Siate misericordiosi, capaci di uno sguardo che illumina, emoziona al bene e libera. Sognate i sogni di Gesù”.

I riti dell’ordinazione hanno previsto come primo segno la vestizione, con la consegna dei paramenti sacerdotali ai tre seminaristi. Poi il vescovo ha unto le mani dei due nuovi sacerdoti con il sacro crisma e ha consegnato loro il pane e il vino. Da quel momento possono consacrare l’eucaristia, diventando così preti a tutti gli effetti.

Ricordiamo chi sono. Silvano Pagliarin è originario di Soave, in provincia di Verona e ha 44 anni. Alberto Giuseppe Pintus è nato in Sardegna 56 anni fa e prima di entrare in Seminario ha lavorato a lungo in una cooperativa sociale. Reji Thomas Vechoor, 45 anni, è indiano ed è arrivato in Italia per studiare al collegio Urbaniano a Roma. Tutti e tre hanno completato gli studi nel Seminario di Prato e da oggi sono sacerdoti diocesani.

Con la loro ordinazione sale così a undici il numero dei sacerdoti ordinati da Agostinelli nei suoi sette anni di episcopato.