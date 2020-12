11.12.2020 h 12:06 commenti

La chiave della casa-deposito di droga nascosta nel pannolino del neonato: in manette marito e moglie

Nell'abitazione della coppia i carabinieri sequestrano 30 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Non è servito lo stratagemma di usare il figlioletto per sviare le indagini

Nascondevano le chiavi di casa nel pannolino del figlio di tre mesi per aggirare i controlli delle forze dell'ordine e mettere al sicuro i 30 chili di droga, di cui 4 di cocaina e 25 tra hashish e marijuana, sistemati nell'armadio della camera e pronti ad essere smistati e piazzati sul mercato al dettaglio pratese e non solo. Uno stratagemma scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Prato che che da un paio di mesi tenevano sott'occhio la coppia, 32 anni lui, 22 lei, entrambi di origine albanese, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lui, che ha precedenti di polizia specifici, è rinchiuso nel carcere di Prato mentre lei è ai domiciliari dato che ha un neonato da accudire.L'arresto è scattato il 9 dicembre ma l'attività investigativa era iniziata nelle settimane precedenti notando un tenore di vita troppo alto rispetto allo stato di disoccupazione di entrambi i coniugi che abitano in via del Cilianuzzo. Mercoledì i carabinieri hanno deciso di saperne di più e con la scusa di un controllo Covid, hanno fermato la coppia che era appena uscita di casa con il bambino. Coppia che è caduta nel "tranello" dichiarando di essere stati a trovare amici quando i carabinieri sapevano perfettamente che quella era casa loro come dimostrato anche dal nome sul campanello. I militari hanno quindi deciso di fare la perquisizione domiciliare, ma i due hanno dichiarato di non avere le chiavi che non sono state trovate neanche dopo la perquisizione personale. I carabinieri stavano per intervenire con la forza buttando giù la porta, quando la coppia ha deciso di essere ragionevole e ha tirato fuori dal pannolino del piccolo, le chiavi. Una volta dentro, in poco tempo è stata trovata la droga. Era nascosta in un bustone Ikea e in uno zaino, sistemati nell'armadio di casa. Il valore di mercato è di mezzo milione di euro. "E' stata un'indagine di tipo tradizionale. - spiega il tenente colonnello, Riccardo Marchi, comandante del Reparto operativo di Prato -Siamo partiti da un altro fatto di cronaca avvenuto a Chiesanuova che ha visto protagonista un albanese, per poi allargare il cerchio e l'attenzione sulla stessa comunità straniera che in zona è rappresentata da tante famiglie. In questo quadro è saltata agli occhi la condizione di vita di questa coppia che pur senza lavoro aveva una vita agiata".Il sequestro di oggi, che segue altri avvenuti recentemente, seppur non collegati, conferma che Prato è deposito logistico delle sostanze stupefacenti come spiega il comandante provinciale, il colonnello Francesco Zamponi: "La posizione centrale della città è strategica. Il fatto che sia attraversata da due autostrade, ferrovia e interporto la rende ancora più appetibile. Altra conferma della funzione di deposito di Prato, è il fatto che non siano stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Non abbiamo preso spacciatori al dettaglio, ma l'anello superiore della catena".