La Cgil si affida a Lorenzo Pancini, eletto nuovo segretario generale del sindacato

Succede ad Alessandro Fabbrizzi. Tra le priorità del suo mandato la lotta allo sfruttamento sui luoghi di lavoro e l'elaborazione di una proposta programmatica per un nuovo patto territoriale

Lorenzo Pancini è il nuovo segretario generale della Cgil di Prato. Succede ad Alessandro Fabbrizzi. Ad eleggerlo, oggi 15 gennaio, è stata l'assemblea generale del sindacato di piazza Mercatale.

Pancini, nato 45 anni fa, ha iniziato il suo lavoro sindacale nella Rsu dell’Asl, dove lavorava nell’ospedale Misericordia e Dolce. Da lì il suo impegno è proseguito come dirigente della Funzione Pubblica provinciale e successivamente con il passaggio alla segreteria confederale.

Nel suo discorso programmatico Pancini ha sottolineato le cose da fare parlando innanzitutto di sfruttamento lavorativo, “un mondo – ha detto - dove occorre intervenire con forza senza trasformare i lavoratori in vittime, ma rendendoli protagonisti del loro riscatto”.

Altro punto fondamentale è, per il nuovo segretario, quello di rimettere al centro i lavoratori, vivendo direttamente i luoghi di lavoro. Infine Pancini ha impegnato l’organizzazione sindacale nell’elaborazione di una proposta programmatica per un nuovo patto territoriale.



