16.11.2021 h 12:30 commenti

La Cgil di Prato in assemblea: "Il distretto avrà un futuro solo con le aggregazioni"

Il documento strategico "Ripensare Prato" evidenzia la strada per intercettare le risorse del Recovery Fund partendo da economia, lavoro, salute e giustizia sociale mettendo al centro la lotta all'illegalità e allo sfruttamento

Solo con l'aggregazione fra imprese si riusciranno a intercettare i fondi del Recovery Fund; il distretto va presentato come un'unica azienda, altrimenti rischia di chiudere.

Questa la sintesi del documento strategico "Ripensare Prato" della Cgil che oggi, 16 novembre, è stato presentato all'assemblea generale a cui sono stati invitati anche il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri e la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti, nell'ottica di una condivisione del progetto.

A conclusione dell'assemblea era previsto l'intervento del segretario generale Maurizio Landini ma è stato trattenuto a Roma dalla convocazione a palazzo Chigi, è stato sostituito da Dalida Angelini, segretaria regionale.

"Dobbiamo ripartire dallo sviluppo a base industriale - ha spiegato il segretario Lorenzo Pancini - perchè quando questo sistema è stato sostituito con la terziarizzazione non è stata creata nessun tipo di ricchezza, anzi abbiamo assistito a un impoverimento generale. La ricchezza va ridistribuita e ci deve essere la salvaguardia del lavoro, anche dal punto di vista qualitativo."

E per farlo la Cgil indica alcune strade, la prima è quella dell' aggregazione delle imprese. "Soltanto le aziende grandi, con bilanci importanti - ha sottolineato il segretario - possono intercettare risorse e investire in sicurezza, sviluppo , formazione e tecnologia".

Queste sono le altre fondamenta per tutta la struttura del piano Nex Generation Prat : i servizi alle imprese con un terziario di qualità, la realizzazione di un distretto integrato della moda, un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche (secondo i dati della camera del lavoro in una scala da 1 a 6 il livello tecnologico delle imprese pratesi è 2) e infine la lotta all'illegalità. "Se anche arrivassero a Prato tutti i fondi previsti dal Recovery Fund a livello nazionale - ma restasse lo sfruttamento del lavoro e l'illegalità - ha spiegato Massimiliano Brezzo segretario della Filctem - sarebbero inutili".

Oltre alla riprogettazione del distretto tessile, che viene nuovamente candidato come hub del riciclo, il documento indica anche altri capitoli per un rilancio dell' intera area, partendo da turismo industriale che potrebbe anche qualificare i contratti di lavoro del personale, categoria dove lo sfruttamento e l'illegalità sono molto presenti. E ancora le infrastrutture tecnologiche a partire dal 5 G che, però, devono essere accompagnate da un'alfabetizzazione del personale, le infrastrutture viarie e a un potenziamento dell'interporto. "Fino ad oggi ha agito come un'immobiliare - ha spiegato Pancini - ora deve essere una leva per gli investimenti "

Il documento sarà poi condiviso anche con le associazioni di categoria e le amministrazioni. "Ripensiamo il distretto in base all' occupazione - ha sottolineato Angelini - facendo attenzione che più lavoro non vuol dire impieghi di qualità: spesso i contratti sono a tempo determinato. Inoltre la Regione deve fare la sua parte nel coordinare le esigenze delle varie realtà, credo ad esempio che sia inopportuno che parte delle risorse vengano convogliate sulla costruzione del nuovo stadio di Firenze".

alessandra agrati