La Cgil attacca Decathlon che tiene aperto il 25 aprile il negozio al Parco Prato

Durissima nota del sindacato: “La libertà non è una partita di padel!”. La Filcams insieme alla Uiltucs, ha indetto per martedì uno sciopero e l’astensione dal lavoro in tutto il territorio regionale

“La libertà non è una partita di padel!”. E’ l’inizio del comunicato della Filcams Cgil, che si schiera contro l’apertura di Decathlon a Parco Prato nel giorno della Festa della Liberazione. “Non era mai successo dall'inaugurazione del centro commerciale Parco Prato – continua il testo sindacale – che un negozio aprisse per il 25 Aprile o per il 1 Maggio. Ci siamo da sempre schierati contro il lavoro festivo, ma questa decisione è un atto pericoloso, che disconosce i valori della nostra Costituzione e della nostra Repubblica”.

“Sorprende ancora di più – prosegue il comunicato Filcams Cgil - perché succede all'interno di un centro commerciale dove il resto dei negozi resta chiuso “per scelta”, e dove è presente Unicoop Firenze".

Filcams Cgil Toscana, insieme alla Uiltucs, ha indetto per il 25 Aprile uno sciopero e l’astensione dal lavoro in tutto il territorio regionale, “l’apertura di Decathlon Prato – scrive ancora Filcams Cgil Prato – è uno sfregio alla Festa della Liberazione, vero atto fondativo di questa Nazione”.

La conclusione del comunicato sindacale. “E’ assolutamente inaccettabile che si aprano i negozi anche per il 25 Aprile e 1 Maggio. Anche le istituzioni cittadine dovrebbero sostenere la necessità di chiusura durante le festività, uscendo dalla logica del tutto e sempre aperto, a maggior ragione nella ricorrenza che sancisce il trionfo della democrazia sul fascismo e per la Festa del Lavoro”.



