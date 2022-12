20.12.2022 h 14:09 commenti

La cernita degli stracci del futuro è già realtà: ecco il nuovo macchinario messo a punto da Tecnotessile

Riconosce e smista i capi tessili in funzione della composizione chimica, del colore e anche della trama. Potrebbe diventare la tecnologia del futuro hub del riciclo tessile che Alia servizi ambientali realizzerà a Baciacavallo

(e.b.)

Si chiama macchinario di “sorting” perché riconosce e smista i capi tessili in funzione della composizione chimica, del colore e anche della trama. E' stato sviluppato da Tecnotessile e dall'università come strumento per velocizzare la cernita degli stracci e degli scarti di lavorazione in un'ottica di riutilizzo come la nuova normativa europea a breve renderà obbligatorio.Tecnotessile apre le porte dei suoi spazi per mostrare in anteprima a Notizie di Prato il macchinario pilota, già in uso a un grande marchio della moda mondiale, che potrebbe diventare la tecnologia del futuro hub del riciclo tessile che Alia servizi ambientali realizzerà a Baciacavallo lungo via Paronese. Un intervento da 19 milioni di euro finanziato per 3,5 dal Pnrr per la parte dell'innovazione di processo. La tabella di marcia per non perdere il finanziamento è quindi serrata. Entro il 2023 la costruzione dell'hub deve andare a gara d'appalto per essere pronto nel 2026. Si attende a breve la risposta della Regione sull'assoggettabilità a Via e la convocazione della conferenza dei servizi. La tecnologia sarà decisa più avanti. Sul piatto ci sono anche gli impianti svedese e olandese che usano la Nir per selezionare i capi. Il prototipo di Tecnotessile è iperspettrale, ossia esamina e riconosce ogni punto del capo per poi darne il quadro completo e decidere se inviarlo al cesto del cotone anziché del misto lana a cui viene dato anche un range sulla presenza di questa materia, ad esempio dal 50 al 69%. “Questo macchinario ha auto apprendimento – spiega Andrea Falchini, direttore di Tecnotessile – quindi più capi gli faccio leggere più incamera nozioni. In base alle esigenze possiamo aggiungere la selezione per colore e per struttura. Rispetto alla tecnologia svedese, infatti, questo macchinario riconosce quindi se l'ordito è a maglia o se è indemagliabile come ad esempio i costumi. L'impostazione da dare dipende dall'obiettivo da raggiungere. Naturalmente, più il capo è composto da fibre omogenee e più è facile riconoscerle, ma va detto che la nuova normativa europea e l'accresciuta sensibilità del consumatore verso la sostenibilità porteranno i produttori a realizzare capi più facilmente riciclabili”.Il macchinario può processare un capo al secondo e lo invia velocemente al cesto giusto con un nastro e un soffio d'aria. E' chiaro che, esattamente come gli altri impianti nord europei, avrà bisogno dell'intervento umano a monte, con l'apertura dei sacchetti e la selezione degli indumenti da mandare al mercato dell'usato, e a valle, per la definizione del percorso di recupero del materiale selezionato dalla macchina. “Tecnotessile lavora in questo ambito specifico da venti anni, quando ancora in pochi parlavano di sostenibilità – conclude Falchini – abbiamo studiato, sviluppato e provato nuove tecnologie e ora siamo pronti ad affrontare le nuove sfide anche al servizio del distretto. Ad esempio stiamo lavorando a un impianto che permetta l'estrazione veloce dei ferretti dai reggiseni, sempre in ottica di riuso, per conto di un grande marchio del settore. Ormai l'interesse è diffuso”.