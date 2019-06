03.06.2019 h 08:45 commenti

La celebrazione del 2 giugno per la prima volta versione "indoor" e non a tutti è piaciuta

Il prefetto Scialla ha scelto di tenere in piazza delle Carceri solo la parte militare con alzabandiera e deposizione della corona. Il resto è stato celebrato all'interno della prefettura con accesso solo su invito

Tra gli scontenti ci sono Cgil, Cisl e Uil che non sono stati invitati alla cerimonia "per pochi intimi": "Non siamo stati invitati - si legge in un comunicato congiunto delle segreterie dei tre sindacati - anche in questo caso registrando una bizzarra anomalia con le edizioni passate. E’ lecito immaginare che non si sia trattato di una accidentale distrazione istituzionale e riteniamo di poter ricondurre le ragioni di questa scelta ai polemici precedenti delle settimane scorse, ma non possiamo comunque accettarle. La Repubblica italiana è cosa di tutti; per essa hanno combattuto militari e partigiani e comunque è festa del popolo italiano, di tutti gli italiani che nei valori e nei principi della Repubblica si riconoscono e si sentono rappresentati. Riteniamo che "dimenticarsi” di invitare le organizzazioni sindacali ad una cerimonia che ribadiamo avrebbe dovuto essere interamente pubblica sia un fatto da stigmatizzare. Si spera che la scelta sia un caso isolato non certo attribuibile e che non debba ripetersi nelle prossime occasioni".

Non a tutti è piaciuta la nuova versione della festa del 2 giugno decisa dal prefetto di Prato, Rosalba Scialla. In sostanza ieri è stata celebrata in piazza solo la parte militare del cerimoniale mentre quella civile si è svolta al chiuso in prefettura dove era possibile entrare solo su invito per questione di spazio.In sostanza l'alzabandiera, gli onori al gonfalone del Comune decorato con medaglia d'argento al valor militare e la corona al Monumento ai caduti, si sono tenuti in piazza delle Carceri come sempre e comunque alla presenza del prefetto, ma poi sia per il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la consegna delle onorificenze, le autorità e i presenti invitati si sono spostati alla prefettura in via Cairoli. Il cambiamento rispetto al passato sarebbe dettato dalla volontà del prefetto di uniformare il cerimoniale locale a quello nazionale lasciando all'aperto e quindi al pubblico solo la parata militare e i momenti a essa collegati. Peccato però, che così facendo il messaggio del presidente Mattarella è destinato alle orecchie di pochi intimi e soprattutto invitati.Tra l'altro molti cittadini, non sapendo del cambio di programma, al loro arrivo hanno trovato la piazza già vuota.