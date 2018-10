27.10.2018 h 15:06 commenti

La Cassazione dà ragione alla Procura: "Legittimi i 3 arresti effettuati a Poggio"

Accolto il ricorso della Procura contro l'ordinanza di annullamento del giudice che contestava la mancanza di flagranza

La Corte di Cassazione dà ragione alla Procura di Prato: i tre arresti per droga effettuati lo scorso aprile dai carabinieri di Poggio a Caiano in un edificio abbandonato, sono legittimi. Si chiude così una vicenda giuridica controversa che tanto aveva fatto discutere contrapponendo il Tribunale alla Procura e suscitando anche reazione politiche tra cui quella dell'allora sindaco di Poggio, Marco Martini, che prese carta e penna per segnalare l'episodio al ministro della Giustizia.

In sostanza, il giudice Daniela Migliorati non convalidò gli arresti dei tre marocchini a cui il sostituto procuratore Laura Canovai aveva contestato la detenzione ai fini di spaccio perchè in quell'immobile abbandonato erano stati sorpresi dai carabinieri con 75 grammi di hashish e 26 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi. Secondo il giudice non sussisteva lo stato di flagranza. I tre quindi tornarono in libertà con in tasca anche gli 850 euro inizialmente sequestrati dai carabinieri perchè ritenuti provento di spaccio.

La Procura presentò ricorso per Cassazione. Oggi, 27 ottobre, il responso che pochi dubbi lascia sulla correttezza dell'operato dei carabinieri e del pm. La scelta di procedere con le manette è giudicata "ragionevole e doverosa" considerata la quantità di droga trovata nelle disponibilità dei tre nordafricani, gli 850 euro in tasca a uno dei tre privo di attività lavorativa, sei cellulari e anche materiale per il confezionamento.

La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida. Significa che gli arresti sono validi senza altro aggiungere e che di conseguenza i tre nordafricani dovranno essere processati. Il problema ora sarà trovarli perchè dopo 6 mesi potrebbero essere andati ovunque.

Come si suol dire "fare e disfare è sempre lavorare".