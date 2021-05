10.05.2021 h 17:32 commenti

La Cassazione dà ragione a procura e polizia e approva il metodo per combattere lo spaccio al dettaglio

Spacciatori arrestati grazie ad una strategia precisa: la somma delle cessioni seriali per superare la soglia della piccola quantità che non prevede il carcere. L'inchiesta, lo scorso autunno, portò dietro le sbarre tredici pusher che controllavano la zona della stazione centrale, piazza Mercatale e piazza San Marco

Per la cessione di una piccola quantità di droga non si finisce dietro le sbarre, ma se le cessioni di piccole quantità sono ripetute, sistematiche e organizzate tanto da creare una piazza di spaccio bene identificata con clienti che vanno a colpo sicuro, allora la galera è assicurata. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato il ricorso contro la custodia cautelare in carcere presentato da uno dei tredici spacciatori finiti a ottobre dello scorso anno nell'inchiesta 'pusher' del sostituto Laura Canovai. I giudici di terzo grado hanno confermato la strategia di 'cumulare' gli episodi di spaccio e le quantità di stupefacente così da superare lo sbarramento della 'lieve entità' e portare in carcere i responsabili. Ecco che una delle accortezze degli spacciatori crolla definitivamente: per evitare le manette, non è più sufficiente, infatti, tenere addosso una dose di droga per volta perché se la cessione è seriale, viene meno il principio della piccola quantità.L'inchiesta della procura smantellò la manovalanza al soldo di una organizzazione dedita allo spaccio di eroina e marijuana. In carcere finirono giovani nigeriani, gambiani e ghanesi, per la maggior parte richiedenti asilo, filmati e fotografati, pedinati e intercettati durante le loro giornate tutte uguali fatte di dosi vendute a raffica, giorno e notte, ai tantissimi clienti arrivati da mezza Toscana, sicuri di trovare il 'mercato' sempre aperto ( leggi ).L'inchiesta fu portata a termine con il contributo decisivo del Servizio centrale operativo della direzione anticrimine della Polizia di Stato che inviò da Roma un nutrito numero di agenti sotto copertura che, fingendosi tossicodipendenti, riuscirono a ricostruire la fitta ragnatela dello spaccio seguendo i tragitti dei pusher, i movimenti dei clienti pendolari, i tantissimi nascondigli delle dosi nei cestini dei rifiuti, in mezzo alle aiuole, sotto le panchine, negli sportelli dei contatori di acqua e gas.Uno degli arrestati, dopo essersi visto confermare il carcere dal tribunale del Riesame, ha presentato ricorso alla Cassazione sostenendo che le sei cessioni di droga contestate per quantitativi non accertati erano e restano attività di 'piccolo spaccio', riconducibile dunque all'ipotesi che esclude la detenzione dietro le sbarre. “Non c'è solo la ripetitività delle cessioni di droga – si legge nella sentenza di terzo grado – ma anche il controllo di una ben precisa area di spaccio in modo da assicurare il soddisfacimento dei potenziali acquirenti e il loro affidamento circa la sicura disponibilità di stupefacente: ciò depone per lo stabile inserimento nel mercato della droga in un quadro di non occasionalità della condotta criminosa”. Il detenuto è stato condannato a pagare le spese processuali.