19.01.2024 h 22:33 commenti

La Cassazione conferma la condanna per le guardie giurate dell’ospedale: andranno in carcere

Rigettato il ricorso dei difensori. Resta la sentenza di Appello: 7 anni di carcere per omicidio preterintenzionale per la morte di un sessantenne in seguito ad un’aggressione avvenuta il 4 ottobre 2017. La vittima, rimasta paralizzata, morì dopo un anno

L'ultima parola è arrivata nella tarda serata di oggi, venerdì 19 gennaio, con la Corte di Cassazione che ha pronunciato il suo verdetto: le due guardie giurate accusate della morte di Massimo Statunato, il sessantenne aggredito e picchiato il 4 ottobre 2017 al pronto soccorso dell'ospedale di Prato, rimasto paralizzato e morto un anno dopo, sono colpevoli. La sentenza, definitiva, è stata resa nota al termine di una giornata lunghissima e molto sofferta, nel corso della quale i due imputati – Andrea Priolo e Simone Pagliantini – hanno sperato nel rovesciamento della decisione dell'Appello che dieci mesi fa, cancellando l'assoluzione di primo grado, li aveva condannati a sette anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Una speranza mai abbandonata, coltivata fino all’ultima parola del complesso e articolato ricorso che gli avvocati difensori - Giuseppe Nicolosi e Antonino Denaro per Andrea Priolo, Barbara Mercuri per Simone Pagliantini - hanno offerto ai giudici della Cassazione. I due imputati hanno seguito l’udienza e poi, come i loro avvocati, sono rientrati a Prato e qui, stretti nell’abbraccio di familiari e amici, hanno affrontato la lunga ed estenuante attesa. Il ricorso è stato rigettato. Non si torna più indietro. I titoli di coda non potranno essere riscritti: i giudici si sono convinti che le due guardie, la sera di quel lontano 4 ottobre, colpirono Statunato e che quelle botte furono la causa della tetraplegia che costrinse la vittima al ricovero in un centro specializzato per pazienti infermi dove morì il 12 ottobre 2018. Dal primo giorno, è sempre stata questa la tesi della procura: il sessantenne aggredito dai due vigilantes dopo essere entrato al pronto soccorso chiedendo insistentemente di essere visitato; un'insistenza respinta dai medici di turno e - dice l’accusa - finita in tragedia per l’intervento degli imputati. I parenti della vittima, costituiti parte civile e assistiti dagli avvocati Ciappi e Bertolaccini, non hanno mai smesso di credere nella giustizia, neppure quando il giudice delle indagini preliminari negò la custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura e neppure dopo la sentenza di assoluzione emessa dal giudice delle udienze preliminari al termine del processo con rito abbreviato. Una vicenda giudiziaria molto dibattuta e combattuta dalle parti, con ricostruzioni opposte a spiegare le lesioni che, a distanza di poche ore dal ritrovamento dell'uomo, provocarono la paralisi irreversibile e, dopo un anno, il decesso. Gli avvocati della difesa hanno sempre sostenuto che le due guardie giurate intervennero solo a calmare l'uomo, già affetto da patologie pregresse, mentre l'accusa, anche sulla base della testimonianza di una dottoressa che era di turno al pronto soccorso la sera del fatto, ha sempre parlato di aggressione e botte. I due colleghi finirono sul registro delle notizie di reato e nei loro confronti la procura avanzò richiesta di custodia cautelare in carcere che, però, non non fu accolta dal giudice delle indagini preliminari. L'iniziale ipotesi di reato – tentato omicidio – diventò un anno dopo omicidio preterintenzionale. Un calvario durato anni per Andrea Priolo e Simone Pagliantini: il fardello di un’accusa sempre respinta con forza, la battaglia giudiziaria portata avanti con determinazione, la sospensione dal lavoro. Un calvario destinato a continuare. Per i due si aprono le porte del carcere: l'Ufficio esecuzione recepirà la sentenza della Cassazione e provvederà alla notifica. Non ci sarà bisogno delle forze dell’ordine per eseguire la decisione della Corte di Cassazione. (nt)

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus