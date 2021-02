26.02.2021 h 16:48 commenti

La Cassazione boccia il giudice di Prato che non ha convalidato l'arresto dello spacciatore

Accolto il ricorso della procura contro al decisione del tribunale di Prato che aveva rimesso in libertà il pusher considerando non legittimo l'arresto compiuto dai carabinieri: l'attenuante della modica quantità viene meno quando la persona è plurirecidiva come in questo caso

nadia tarantino

Per una dose di eroina, sì e no mezzo grammo, non si va in carcere: così stabilisce il quinto comma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti che relega la detenzione di piccole quantità a un fatto di 'lieve entità'. Ma lo 'sconto' prodotto dal riconoscimento della 'lieve entità' è superato se l'indagato viene considerato soggetto socialmente pericoloso: in questo caso l'arresto deve essere convalidato. E' la convinzione della procura di Prato che ha portato fin davanti ai giudici della Cassazione la decisione del tribunale di non giudicare legittimo l'arresto di uno spacciatore nigeriano di 26 anni fatto dai carabinieri. L'uomo, arrestato dopo essere stato sorpreso a vendere eroina nonostante fosse sottoposto all'obbligo di firma per un precedente episodio di spaccio, era stato rilasciato dal giudice che non aveva convalidato l'arresto nonostante una serie di elementi a sostegno della sua pericolosità sociale; elementi che il procuratore Giuseppe Nicolosi ha riportato alla Cassazione, che li ha ritenuti congrui ai fini della convalida. Nel curriculum del ventiseienne due arresti e una denuncia per spaccio di droga, tre denunce per reati diversi, presenza sul territorio italiano senza permesso di soggiorno, mancanza di un lavoro stabile e di un domicilio stabile. E, in più, la non marginale circostanza di uno spaccio avvenuto in regime di obbligo di firma, misura a cui il nigeriano, insieme al divieto di uscire la notte, era stato sottoposto dopo un periodo di detenzione.Stesso elenco portato all'attenzione del giudice della convalida che però ha affidato la sua decisione al certificato penale che riportava, in quel momento, solo una condanna per un reato legato alla legge sull'immigrazione. Del resto, è un dato di fatto la lentezza della giustizia, e si sa che tra una contestazione penale e una eventuale sentenza di condanna con tanto di iscrizione sul certificato penale di tempo ne passa e spesso ne passa tanto. Ecco che il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione che ha precisato un altro punto: “In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex-ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo”.La 'non convalida' dell'arresto è stata annullata, ma forse il nigeriano non lo verrà mai a sapere.