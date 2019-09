27.09.2019 h 16:36 commenti

La casa della salute Prato Centro sorgerà in un immobile della Misericordia

E' parte dell'edificio che sul lato di via Ferrucci ospita già analisi e diagnostica convenzionata dell'arciconfraternita

L'Asl Toscana centro dà il via libera alla prima Casa della Salute della città di Prato. In particolare si tratta di quella per la zona Centro. Sorgerà nell'immobile della Misericordia di via Ferrucci ma avrà ingresso da via Fra Bartolomeo in modo da tenere separato questo settore dalle attività sanitarie convezionate e private dell'ente che invece hanno ingresso da via Ferrucci.

L'arciconfraternita di Prato è stata l'unica a partecipare al bando dell'Asl. L'edificio ha una superficie di 500 mq con idoneo parcheggio per ospitare prelievi, ambulatori di medicina generale e non solo, dotati di strumenti di diagnostica di base e servizio di guardia medica. L'affitto sfiora i 62mila euro all'anno.

Per la sua attivazione ci vorrà ancora qualche mese ma l'obiettivo è terminare i lavori di adeguamento tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Subito l'Asl si occuperà degli arredi e delle attrezzature.

La struttura di via Ferrucci è la prima delle quattro case della salute che saranno realizzate nella provincia pratese (due in città compresa San Paolo, una a Poggio e un'altra a Vernio) per potenziarla sul fronte dei servizi sanitari territoriali con l'obiettivo di sgonfiare il pronto soccorso del Santo Stefano soprattutto dai codici meno gravi, azzurri e bianchi che rappresentano circa il 50% degli accessi giornalieri. Un'efficacia tutta da dimostrare. Resta comunque un servizio di prossimità utile per i cittadini.

Per la costruzione della casa della salute e del distretto di San Paolo l'iter procede spedito ma non saranno pronti prima del 2022. L'ipotesi di una sede temporanea formulata la scorsa primavera, è quasi definitivamente archiviata per assenza di un immobile adeguato. D'altronde è proprio quest'ultimo il motivo che ha indotto l'azienda sanitaria a costruire ex novo la sede, su un terreno comunale, anziché appoggiarsi a edifici privati già esistenti, come invece è riuscita a fare per la casa della salute Centro che aprirà presto in via Fra Bartolomeo.

E.B.