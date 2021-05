15.05.2021 h 12:22 commenti

La Casa della Salute di Vernio ospiterà gli ambulatori dei medici di famiglia e degli specialisti

Da lunedì saranno presenti nella struttura tre dottori di medicina generale e 12 specialisti in geriatria, otorinolaringoiatria, dermatologia, oculistica, cardiologia, ostetricia, ortopedia, psichiatria, psicologia, ginecologia, neuropsichiatria infantile e fisiatria

La Casa della Salute di Vernio, punto di riferimento per tutta la Val Bisenzio, amplia le attività di cure primarie che si aggiungono ai servizi già presenti in modo integrato e sempre vicini alle esigenze della cittadinanza nell’ottica di una sanità di prossimità. Da lunedì 17 maggio nella struttura saranno presenti i medici di famiglia e gli specialisti ambulatoriali. Sono tre i medici di famiglia che svolgeranno il proprio ambulatorio e dodici gli specialisti in geriatria, otorinolaringoiatria, dermatologia, oculistica, cardiologia, ostetricia, ortopedia, psichiatria, psicologia, ginecologia, neuropsichiatria infantile e fisiatria.

La Casa della Salute è un nodo importante e fondamentale della rete dei servizi aziendali delle Cure Primarie ed il luogo dove i cittadini (oltre tremila famiglie) hanno a disposizione servizi socio-sanitari con accesso unico alle attività. Il coordinatore sanitario e organizzativo della struttura è la dottoressa Laura Tattini, il coordinatore clinico il dottor Aldo Fani.

“Esprimo grande soddisfazione - dice il sindaco di Vernio Giovanni Morganti -. Dopo l’inaugurazione della Casa della Salute e della partenza delle attività il progetto sta procedendo con i medici di famiglia e gli specialisti che entrano a pieno titolo nella struttura. Ringrazio l’Azienda sanitaria per aver mantenuto gli impegni che ci eravamo dati per garantire ai cittadini questi servizi. Vorrei aggiungere che sono in corso di ultimazione le forniture di arredi ed apparecchiature elettromedicali avanzate che metteremo a disposizione dell’Asl".

“L’ingresso dei medici di famiglia nella Casa della Salute - ha sottolineato Aldo Fani - è la base di partenza e lo strumento principale per cominciare a mettere in atto e realizzare una sanità più moderna, razionale ed appropriata sul territorio. E’ un lavoro di squadra dei medici di medicina generale, degli specialisti e con noi gli infermieri. Tutti lavoriamo insieme per i pazienti. Il primo impegno è la gestione dei pazienti cronici a domicilio attraverso l’individuazione dei casi che presentano comorbilità diverse (diabete, ipertensione, malattie vascolari…). Questi pazienti necessitano di follow up periodici e devono essere seguiti in modo capillare, organico e preciso.”

La Casa della salute di Vernio è in via Livio Becheroni 2/4 angolo via Caduti della Direttissima. La struttura è aperta dalle 7.30 alle 19. Tel. 0574 807745.