La carica degli aspiranti "prof" in attesa di un incarico per le scuole medie

Ieri per le superiori i candidati hanno aspettato fino a 13 ore prima di conoscere il loro destino. Il 20 settembre tocca alle maestre delle elementari e della scuola dell'infanzia

Nuovo giro di convocazioni per gli insegnanti in attesa di ricevere l'incarico annuale; questa mattina 7 settembre, nella sede dell' Istituto Comprensivo Nord è toccato ai prof delle medie aspettare pazientemente l'assegnazione delle 110 cattedre e i 120 posti di sostegno. Ieri, i colleghi delle superiori hanno atteso anche 13 ore, dalle 9,30 alle 22,30, prima di capire se avrebbero avuto la certezza di una cattedra per i prossimi 9 mesi.

Cambia il grado della scuola, ma le scene sono le stesse; aula magna gremita, tanta speranza e molta ansia. Alcuni dei duecento professori presenti questa mattina, in modo particolare quelli di musica, hanno partecipato ad entrambe le convocazioni. Del resto i posti per questa materia sono molto pochi e le ore limitate. Insegnanti di matematica e lettere, invece hanno dovuto scegliere in quale graduatoria presentare le domande.

Il prossimo appuntamento è per martedì 11 settembre per il personale Ata e il 20 per le maestre delle scuole dell' infanzia e primarie. In questo caso le lezioni saranno già iniziate, mentre per superiori e medie si dovrebbe arrivare il primo giorno di scuola con l'organico quasi completo.

