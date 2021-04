27.04.2021 h 15:50 commenti

La Cap sperimenta un nuovo bus elettrico di Iveco: "Un passo verso il futuro della mobilità"

Il modello E-Way percorrerà il tracciato della Lam Blu. La sperimentazione dei mezzi a impatto zero anticipa la rivoluzione del trasporto locale sulla quale sta lavorando il Comune insieme al gestore

Un bus urbano 100% elettrico sarà sperimentato nei prossimi giorni sulle strade di Prato, lungo il tracciato della Lam Blu. Si tratta di un modello E-Way di Iveco che la casa italiana ha voluto affidare alla Cap per alcuni giorni di test in strada. Si tratta della seconda esperienza con bus a trazione totalmente elettrica per Cap che, dopo un anno di stop a causa della pandemia, ha ripreso il proprio programma di test su strada per verificare le potenzialità e gli sviluppi degli autobus del futuro.

“Stiamo raccogliendo dati interessanti – spiega Ivan Fiesoli, responsabile della Manutenzione di Cap – e questa esperienza con un partner come Iveco ci consentirà di tornare a provare un mezzo elettrico per le strade di Prato. Negli altri territori abbiamo potuto apprezzare degli interessanti sviluppi nella vita media giornaliera del parco batterie che ci fanno credere che sia ormai prossima la possibilità di immettere questi mezzi in circolazione. Il futuro è adesso”.

Il nuovo E-Way di Iveco ha una trazione completamente elettrica ed apre la strada all’e-mobility ad impatto zero per la città: viaggia senza produrre alcuna emissione e praticamente alcun rumore. E' lungo 9,5 metri ed ha una capienza massima di 16 passeggeri a sedere e 49 posti in piedi, mantenendo un elevato livello di comfort a bordo. È dotato di batterie per complessivi 210kW/h di potenza erogata che sono posizionate sul tetto del veicolo garantendo perciò all’abitacolo ampi spazi e opportunità di carico.

“Siamo felici di poter testare questo autobus per le nostre strade – afferma il presidente Cap Federico Toscano – e ringrazio Iveco per averci dato questa opportunità. Vogliamo continuare a spingere verso una mobilità sempre più sostenibile e che elevi la qualità del servizio per i nostri passeggeri e per la nostra città”.

La sperimentazione è stata ben accolta anche dal Comune di Prato che ha annunciato importanti investimenti proprio per rendere più ecosostenibile la flotta del trasporto urbano. "L'obiettivo - spiega l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - è arrivare alla progressiva sostituzione del parco mezzi con autobus elettrici. Il Comune ha vinto un bando da 5 milioni di euro proprio per andare in questa direzione e c'è uno studio di fattibilità, d'accordo con il gestore, per realizzare quanto prima una linea interamente elettrica".