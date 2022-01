19.01.2022 h 13:55 commenti

La Cap perde 119 soci ma potrebbe presto rafforzare la collaborazione con Autolinee Toscane

La società pratese, grazie a un accordo con il nuovo gestore, copre già il servizio scuolabus per il Comune di Prato, le cosiddette corse Covid e la manutenzione di tutti i mezzi. Ora si punta a una partnership anche sul tpl

Chi ha scommesso sulla chiusura di Cap dopo la sconfitta nella gara regionale per il trasporto pubblico su gomma, andata ai francesi di Ratp-Autolinee toscane, dovrà frugarsi in tasca perché a sei mesi da quel dolorosissimo schiaffo la cooperativa di trasporti pratesi non solo è viva ma gode anche di ottima salute tanto da cercare personale. L'azienda pratese infatti continua a occuparsi di turismo (ha un'agenzia di viaggio e un hotel a 4 stelle a Firenze), ma soprattutto grazie a un accordo con il nuovo gestore copre il servizio scuolabus per il Comune di Prato, le cosiddette corse Covid e la manutenzione di tutti i mezzi attraverso nove officine presenti in tutta la Toscana che danno lavoro a 70 persone.

La società, quindi, ha retto l'onda d'urto. Su 280 soci sono usciti solo in 119. Qualcuno per motivi economici, qualcuno perché vicino alla pensione, qualcun altro per dissenso con i vertici della società su come è stata gestita la partita della gara. 160 però, pur potendo andare via, sono rimasti, a dimostrazione che all'orizzonte le nubi non sono poi così nere come ci conferma il presidente di Cap, Federico Toscano, che pone l'accento su un aspetto non secondario e apre a uno scenario inedito: "Cento dei centosessanta soci rimasti sono passati come dipendenti ad Autolinee toscane. Quindi non lavorano più per un'azienda di cui però restano soci. Significa che credono ancora nel nostro futuro. Una bella soddisfazione per me. Il mio obiettivo ora è di far tornare a lavorare con noi quei cento soci quando i servizi di trasporto locale torneranno in cooperativa per l'area pratese. La collaborazione con Autolinee toscane sta crescendo e c'è fiducia che presto si possa risorgere anche nel tpl". Nell'accordo quadro siglato con Autolinee, infatti, è contenuta una sorta di dichiarazione di intenti su una futura collaborazione nella gestione della rete di trasporto pratese. In questo momento, il nuovo gestore è in evidente difficoltà a causa del Covid che ha falcidiato il personale costringendo a cancellare numerose corse al giorno. Un aiuto da un'azienda che ha sulle spalle 75 anni di esperienza potrebbe essere la carta giusta da giocare sia in questo momento critico che "in tempo di pace": "I presupposti ci sono. - prosegue Toscano - Sulla manutenzione è stato riconosciuto il nostro valore. D'altronde siamo il service partner (dei mezzi Mercedes, ndr) più grande d'Europa. Sono sicuro che presto succederà altrettanto anche per il trasporto pubblico. Il peggio è passato, stiamo recuperando giorno dopo giorno".

L'azienda è solida anche sul fronte finanziario. Non si registrano problemi nel liquidare le quote ai 119 soci che vanno dai 30 ai 50mila euro ciascuna in base all'anzianità, ma non solo: "Con il cambio di gestione del tpl, la vendita degli asset ad Autolinee toscane ci ha conferito molta liquidità e il piano industriale che abbiamo presentato alle banche è stato gradito e giudicato soddisfacente. Nel bilancio 2022 inseriremo quindi, il pagamento delle quote ai soci che vanno via senza problemi". In più Cap è socia in molte altre aziende di trasporto toscane, quali Ctt Nord, Copit e Ataf. Dalla loro eventuale messa in liquidazione recupererà le proprie quote. Risorse utile per andare avanti. Perché 75 anni di storia sono ancora lontani dal capolinea.

(e.b.)