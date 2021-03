19.03.2021 h 15:45 commenti

La Cap mette a disposizione il deposito delle Badie per fare un centro per i vaccini

Un'iniziativa concreta per il lancio del terzo step della campagna "Insieme per la tua città" dedicata alla cooperazione, in occasione del 76esimo compleanno. Messi momentaneamente a riposo i 23 autobus destinati al servizio scolastico

Cap metterà a disposizione una parte del parcheggio dell'officina di via del Lazzaretto alle Badie per la futura vaccinazione di massa. Un'iniziativa concreta che si affianca al lancio del terzo step della campagna "Insieme per la tua città", dedicato alla cooperazione. "Un concetto - ha spiegato il presidente Federico Toscano - che fa parte, da 76 anni, della storia della nostra cooperativa. Cooperazione vuol dire vicinanza solidarietà e lavoro condiviso, valori che speriamo possano rilanciare anche la ripartenza della città”.

I manifesti della campagna che riportano mani intrecciate a ricordare l' importanza dell'aiuto reciproco, saranno posizionati nelle pensiline di piazza della Stazione, viale Vittorio Veneto nella vetrina della sede di Piazza Duomo, accanto al manifesto dedicato alla sostenibilità, e dietro agli autobus.

Intanto Cap, ad un anno dall'inizio della pandemia, si trova a fare i conti con una perdita di passeggeri e, di conseguenza del fatturato, del 60% in attesa dei ristori regionali e nazionali che dovrebbero attutire il colpo. Con l'entrata di Prato in zona rossa e il ripristino della Dad per tutti gli studenti, da una settimana il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso e i 23 autobus gran turismo per ora messi a riposo. “Non sono previsti ad oggi – spiega Luca Chiti responsabile Marketing – dei ristori, anche perché è interessata solo la provincia di Prato. Intanto i dati che arrivano sulla sicurezza sugli autobus sono confortanti: gli utenti, ragazzi compresi, rispettano le distanze di sicurezze e tutti i protocolli previsti. A testimonianza di questo ci sono i dati sui contagi degli autisti, per cui si aspetta di capire se potranno essere vaccinati in tempi rapidi, che sono bassissimi e riportati da altri contesti, come ad esempio la famiglia”.

Anche se si protrarrà la zona rossa, non verrà soppressa nessuna corsa, nonostante gli autobus con la riduzione del 50% dei passeggeri, non siano mai al completo. “Ii nostri mezzi siano sicuri anche perché vengono sanificati due volte al giorno – conclude Toscano – eppure c’è ancora paura ad utilizzarli, credo che solo con la vaccinazione di massa, si potrà tornare alla normalità, anche per questo abbiamo aderito alla richiesta di Confindustria di mettere a disposizione parte dei nostri spazi”



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus