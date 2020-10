07.10.2020 h 19:01 commenti

La Cap ha un nuovo presidente: Federico Toscano eletto alla guida della cooperativa

Raccoglie l'eredità di Giuseppe Gori che per 24 anni ha ricoperto il ruolo di vertice dell'azienda pratese del trasporto pubblico

Dopo 24 anni, la cooperativa Cap ha un nuovo presidente. È Federico Toscano, 51 anni, a raccogliere l’eredità di Giuseppe Gori che ha guidato Cap dal 1996 fino all’ultima Assemblea, tenutasi lo scorso 26 settembre. Toscano, è stato eletto all’unanimità nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Il neo presidente ha un lungo trascorso all’interno dell’azienda: geometra di formazione, è entrato in Cap nel 1997 ricoprendo ruoli nel settore patrimonio e affari generali e, successivamente, incarichi legati al mondo della programmazione del servizio tpl diventandone il responsabile a partire dall’anno 2007.

Negli ultimi anni ha ricoperto importanti ruoli e cariche all’interno di numerose aziende e società di trasporto toscane: è presidente di One Scarl, il gestore unico del trasporto pubblico toscano ed è in carica in numerose società legate al tpl dell’area fiorentina, pratese e pistoiese.



