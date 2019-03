30.03.2019 h 16:55 commenti

La candidatura Spada non scalda il centrodestra. Gianni Cenni si dimette da portavoce di Fratelli d'Italia

L'ex assessore all'Urbanistica lascia ufficialmente per motivi di lavoro. Fredda Energie per l'Italia sul candidato scelto dalla Lega, mentre Mazzetti di Forza Italia ammette: "Decisione calata dall'altro, ci adegueremo". Milone non fa passi indietro: "Corro da solo, ormai la strada è questa e non cambio idea"

Daniele Spada come candidato unitario del centrodestra ( All'indomani dell'incoronazione dicome candidato unitario del centrodestra ( LEGGI ) per la corsa alla poltrona di primocittadino, resta ancora teso il clima in seno alla coalizione che dovrà sostenerlo. Al momento nessuno dei partiti alleati della Lega (Forza Italia, Fratelli d'Italia ed Energie per l'Italia) ha preso una posizione ufficiale a livello di coordinamento pratese.

In Fratelli d'Italia sono anche da registrare le dimissioni del portavoce provinciale Gianni Cenni, che proprio in coincidenza con l'indicazione di Spada, ha deciso di rimettere il mandato, ufficialmente per motivi di lavoro. La notizia è arrivata a sorpresa in seno al partito di Giorgia Meloni e ancora non è chiaro chi sarà a guidarlo nella delicata fase della campagna elettorale. Il nome di Gianni Cenni, ex assessore all'Urbanistica nella giunta guidata da Roberto Cenni, era stato per un po' anche nel lotto dei possibili candidati sindaco.

Si trincera dietro un secco "no comment" Alessandro Giugni, di Energie per l'Italia, lasciando capire che ancora il movimento non ha preso una decisione definitiva in vista del voto del 26 maggio. Così come aveva fatto ieri Rita Pieri, fino all'ultimo indicata come alternativa a Spada per la scelta del centrodestra. Mentre Erica Mazzetti, coordinatrice provinciale di Forza Italia, non fa niente per nascondere di aver dovuto ingoiare il rospo: "E' una scelta calata dall'alto - dice -. Così ha deciso il vertice nazionale e noi ci adegueremo".

E nessun passo indietro è intenzionato a fare Aldo Milone, che con la sua lista Prato libera e sicura ha scelto di correre da solo proprio a causa delle lungaggini nella scelta del candidato unitario del centrodestra: "Ormai la strada è tracciata - dice Milone - e non si torna indietro".

Tutto questo mentre, nel mondo politico pratese, si parla da tempo del possibile passaggio con Biffoni di alcuni centristi finora schierati con il centrodestra e spiazzati dalla scelta di puntare sul candidato indicato dalla Lega.

Tornando a Spada da segnalare che la Giunta di Confcommercio Pistoia e Prato ha deliberato di concedergli l’aspettativa non retribuita alla luce della sua candidatura.