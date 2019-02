21.02.2019 h 12:22 commenti

La cancellata della scuola materna diventa un "muro della solidarietà": saranno i bambini a donare i loro abiti

L'iniziativa è della scuola d'infanzia Dalla Chiesa e fa parte del programma della XV giornata nazionale "Mi illumino di meno" che quest'anno punta l'attenzione sull'economia circolare

I bambini della scuola d'infanzia Dalla Chiesa di Prato regalano una lezione di altruismo alla città. Il prossimo 1° marzo, con l'aiuto delle insegnanti, 9 classi per un totale di oltre 180 alunni, realizzeranno il proprio muro della solidarietà. Ogni bambino appenderà al cancello della materna un abito che non usa più o a cui ha deciso di rinunciare per dornarlo a chi ne ha bisogno. L'esposizione degli indumenti prenderà il via all'inizio delle lezioni e durerà per tutta la giornata.

Chiunque si ritenga in stato di indigenza può passare da via Viottolo di Mezzana per prendere una maglia, un paio di pantaloni o il giubbotto di cui necessita per i propri figli senza dover dichiarare niente a nessuno. Al termine della giornata ciò che avanza sarà raccolto dal Centro per l'aiuto alla vita che poi provvederà a distribuirlo alle famiglie più bisognose.

La bellissima iniziativa rientra nel programma della XV giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili "Mi illumino di meno" a cui ha aderito anche l'istituto comprensivo Pacetti. Quest'anno la campagna nazionale punta la propria attenzione sull'economia circolare. La scuola d'infanzia Dalla Chiesa ha deciso di declinare il tema associandolo alla solidarietà. "La proposta - spiega la referente, Martina Nieri - è stata accolta con grande entusiasmo dagli alunni e dai loro genitori tanto che in molti hanno chiesto di poter portare anche abiti per adulti. Abbiamo preferito concentrare l'attenzione su quelli per bambini sia per questione di spazio sia a scopo didattico. Il messaggio che vogliamo dare ai più piccoli è che la povertà riguarda tutti ed è importante farsene carico. Devo dire che ogni classe, dove ci sono realtà diverse, si dimostra molto accogliente".

Il muro della solidarietà della scuola Dalla Chiesa fa seguito a quello realizzato alla Stazione centrale dai volontari del gruppo Facebook Stremao. In questo caso l'iniziativa è ancora più significativa e formativa perchè coinvolge direttamente le nuove generazioni. L'amore per il prossimo e la lotta allo spreco si imparano in tenera età e questa giornata speciale vale più di dieci lezioni in classe.

E.B.