11.11.2022 h 13:51

La campagna contro l'abbandono dei cani firmata da una studentessa del Marconi

Francesca Poli è la vincitrice del concorso promosso da "Il rifugio". La musa ispiratrice è Azzurro il cane protagonista dello spot di Ikea che è stato adottato da una professoressa della scuola direttamente dal canile cittadino

Dal canile di Prato a protagonista degli spot pubblicitari per Ikea fino a ispiratore della campagna contro l'abbandono dei cani promossa dal "il Rifugio" e curata dagli studenti della IV A grafico del Marconi .Azzurro, la sua padrona è una professoressa dell'istituto tecnico, per quattro mesi lo scorso anno è stato adottato dagli alunni nell'ambito di un percorso di promozione del volontariato al canile."In quei mesi - spiega il preside Paolo Cipriani - è nata anche l'esigenza di creare un manifesto contro l'abbandono degli animali, così Azzurro è stato la musa ispiratrice. I ragazzi lo hanno accolto in classe, hanno ascoltato la sua storia e per chi aveva paura è iniziato anche un percorso di pet therapy. Ci sono state anche le visite al Calice per capire come vivono gli animali. Poi ciascuno ha realizzato un manifesto".La giuria composta dai volontari del canile e dagli insegnati ha premiato Francesca Poli, il suo lavoro nei prossimi mesi tappezzerà la città. Il disegno rappresenta un cane con il muso nero, colore che ricorda le sofferenze patite, ma lo sfondo è di un colore pastello che ispira un senso di pace e speranza, a simboleggiare la nuova vita. "E' stata un'esperienza molto positiva - ha concluso il preside - tanto che il prossimo anno riproporremo una collaborazione con il canile nell' ottica di un avvicinamento dei nostri ragazzi verso i cani accolti alla struttura il Rifugio".