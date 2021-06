21.06.2021 h 10:12 commenti

La Camerata torna ad esibirsi davanti al pubblico con "Sogno di una notte di mezza estate"

Il concerto è in programma giovedì al Teatro Politeama e rappresenta una imperdibile occasione per presentare al pubblico la stagione successiva e per tornare a godere della musica suonata dal vivo

Giovedì 24 giugno alle 21.15 il Teatro Politeama Pratese ospiterà "Sogno di una notte di mezza estate. Ritorno nella Casa dei suoni" con la Camerata Strumentale diretta da Filippo Maria Bressan. Nel programma musiche di Mozart e Mendelssohn. La Camerata, nell'occasione, torna quindi insieme al suo pubblico per un concerto dal vivo. L'orchestra pratese ha da molti anni un tradizionale appuntamento per presentare al suo pubblico la stagione successiva: l'incontro si tiene solitamente nel delizioso teatrino del Collegio Cicognini ed in questa occasione gli abbonati e gli aspiranti tali, godono di una selezione di brani eseguiti da formazioni cameristiche e soprattutto della guida all'ascolto del percorso musicale della stagione curata dal direttore artistico Alberto Batisti. Quest'anno è però un anno speciale ed il desiderio di fare le cose in grande ha prevalso sulla tradizione. I biglietti (5 €) saranno in vendita alla biglietteria del Teatro Politeama (orari: martedì-sabato 10.30-12.30 e 16-19, tel 0574 603758). Per gli abbonati della Camerata strumentale l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro. Nel rispetto delle norme sanitarie i posti sono singoli e distanziati; in fase di prenotazione o acquisto del biglietto dovranno essere forniti i dati per il tracciamento (nome e numero di telefono).

Edizioni locali collegate: Prato

