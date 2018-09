03.09.2018 h 16:33 commenti

La Camerata Strumentale nel segno di Beethoven e Bernstein. Sul palco anche il Coro Città di Prato

Il tradizionale appuntamento con l'orchestra quest'anno si arricchisce con la presenza di 150 cantori

Beethoven e Bernstein in piazza Duomo, insieme alle voci di Prato, davanti alla Cattedrale. Questa sera 4 settembre (ore 21,30 ingresso libero) circa 150 cantori del Coro Città di Prato saliranno sul palco per l'appuntamento della “Camerata” diretta dal maestro inglese Jonathan Webb, ormai tradizione dal 2009.

E’ la presenza del “Coro Città di Prato”, nato in seno alla “Camerata” che caratterizzerà questa edizione del Settembre pratese. Ecco il programma della serata. Ad aprirla gli strappi iniziali della “Sinfonia n° 7 in la minore” di Beethoven che poi lascerà spazio al ritmo e all’energia del corpo, come fosse un’ “Apoteosi della danza nella sua essenza più sublime” ( così disse Wagner di questa musica). Dopo Beethoven, un salto di 150 anni con Leonard Bernstein e i suoi "Chichester Psalms (1965)" che metterà in scena 150 voci in coro in un abbraccio simbolico con la città.

G.G.