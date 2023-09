07.09.2023 h 08:35 commenti

La Camerata spegne 25 candeline cambiando logo e nome: si chiamerà CamP

Acronimo di Camerata Strumentale di Prato, la Salomè lascia il posto al pentagramma, cambio di livrea ma resta la missione di far conoscere la musica dei grandi classici e non solo

Nuova veste e nome per la Camerata Strumentale Città di Prato, dopo 25 anni di attività il logo non sarà più La Salomè del Lippi, ma un pentagramma mentre l'orchestra cittadina si chiamerà CamP acronimo di Camerata Strumentale di Prato.

“Dopo 25 anni – spiega la sovrintendente Barbara Boganini – abbiamo voluto cambiare la nostra livrea che attinge dal passato, dalla nostra storia e tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro. In cinque lustri abbiamo avuto tante soddisfazioni la più grande è stata quela di offrire al nostro pubblico la possibilità di ascoltare brani musicali conosciti, ma anche quelli meno noti”.

La nuova veste di CamP presentata in occasione del concerto in piazza del Duomo dello scorso 5 settembre, debutterà nella stagione 2023/24 “Continua il filo conduttore della passate edizioni di voler presentare capolavori classici, ma acne musica nuova affiancata da quella che appartiene al patrimonio musicale dei grandi compositori, ma è sicuramente meno conosciuta dal pubblico”.



