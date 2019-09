Regalare una camera acustica per la Camerata strumentale, l’Orchestra dei ragazzi Prato Sinfonietta e il Coro Città di Prato. E' questo l'appello lanciato ieri sera, 4 settembre, durante il concerto in piazza Duomo della Camerata, tradizionale omaggio alla città che ogni anno viene fatto dall'orchestra e che stavolta era dedicato alla musica boema.

Al pubblico numeroso e partecipe che ha affollato le tribune e la platea di piazza Duomo, è stata presentata in maniera ufficiale la campagna di crowdfunding - su eppela.com - che punta ad acquistare la camera acustica, progettata da Suono Vivo. Per i musicisti è un abito su misura in cui sentirsi a proprio agio e dare il meglio di sé in tutte le occasioni; ma è ancora di più, perché permette loro di ascoltarsi bene l'un l'altro, condizione indispensabile per fare musica. Per il pubblico è un abbraccio sonoro che lo trasporta dentro l’orchestra, e che permette di ascoltare finalmente la musica in tre dimensioni, in un’esplosione di dettagli e colori.