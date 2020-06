10.06.2020 h 14:10 commenti

La Camera Penale risponde al sindacato: "La fase 3 vale per tutti ma non per la Giustizia"

Gli avvocati rispondono per le rime alla Fp Cgil: "Non denigriamo il lavoro agile del personale amministrativo ma è un fatto che la Giustizia non riesce a stare al passo con il resto della società ormai in piena fase 3: tutti hanno ripreso a vivere e a lavorare, mentre i tribunali sono ancora desolatamente deserti.

“Crediamo di interpretare il pensiero di molti cittadini quando ci chiediamo perché la Giustizia non riesca ad andare al passo con il resto della società ormai in piena fase 3: tutti hanno ripreso a vivere e a lavorare e i tribunali, dove ci si muove peraltro abitualmente in spazi particolarmente ampi, sono desolatamente vuoti”. Non si fa attendere la risposta della Camera penale di Prato alla Fp Cgil che ieri, martedì 9 giugno, aveva sottolineato, in seguito alle perplessità sulla non ancora avvenuta ripartenza della macchina giudiziaria, che l'attività del tribunale non può prescindere dalle misure anticontagio e che lo smart working si è rivelato un efficace e fruttuoso strumento.

“Nessuno ha messo in dubbio che le pertinenti disposizioni adottate dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica di Prato siano conformi alle vigenti disposizioni normative – si legge nel comunicato della Camera penale – nessuno intendeva denigrare il lavoro del personale amministrativo degli uffici giudiziari, neppure nel rimarcare che il cosiddetto lavoro agile o smart working non consente il complimento di attività che sono essenziali per una effettiva ripresa delle attività giudiziarie. I dati che ci siamo permessi di divulgare circa il numero dei processi celebrati a Prato nelle ultime settimane sono eclatanti e non si può ignorare che altre realtà a noi vicine dimostrano che un'alternativa è possibile: basti pensare alla Corte d'appello di Firenze che già viaggia quasi a pieno regime, così come, per quanto alcuni avvocati hanno potuto constatare, i tribunali di Siena e di Massa. Ci auguriamo che i proposti di accelerazione espressi dal presidente del tribunale di Prato si concretizzino rapidamente, non tanto per consentire una ripresa dei redditi degli avvocati, questione sociale comunque serissima anche se sappiamo poco popolare, ma nell'interesse dei diritti dei cittadini affidati alla Giurisdizione che continuiamo a considerare funzione primaria dello Stato”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus