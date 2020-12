17.12.2020 h 11:56 commenti

La Budo Cup di arti marziali non si ferma per la pandemia e diventa virtuale

Gli organizzatori della manifestazione che di solito si tiene al PalaBuzzi hanno coinvolto un centinaio di atleti, anche da fuori Italia, che invieranno il video della propria performance sottoponendolo alla valutazione di una vera e propria giuria

Quest'anno la pandemia ha impedito che si potesse organizzare la consueta manifestazione di arti marziali Budo Cup che normalmente si è sempre svolta al PalaBuzzi in occasione delle Festività Natalizie. La Scuola di Prato però non si è arresa ed ha reagito organizzando un evento virtuale nel quale gli atleti da tutta Italia invieranno il video della propria performance sottoponendolo alla valutazione di una vera e propria giuria che lo potrà vedere e votare attraverso una piattaforma web offerta dalla ditta Iantanet di Prato il cui titolare Simone Iannelli è uno degli insegnanti della Scuola.

Nemmeno il sindaco Matteo Biffoni ha rinunciato al suo discorso di inaugurazione della manifestazione che normalmente ha sempre fatto in presenza ma quest'anno vista la situazione, inviato tramite video agli organizzatori.

"E' tipico delle filosofie delle arti marziali reagire in modo attivo, concreto e propositivo ai problemi - spiegano i promotori - e questa ne è stata una vera e propria dimostrazione".

Numerosissimi i partecipanti (quasi un centinaio), da tutte le parti d'Italia ma anche da paesi stranieri (Germania, Australia). Gli organizzatori Giacomo Lucarini, Claudio Manenti e Simone Iannelli non si aspettavano una così nutrita partecipazione che fa ben sperare per un nuovo inizio delle attività in presenza nelle palestre che stanno vivendo un momento molto duro.