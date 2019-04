13.04.2019 h 16:05 commenti

La Brooke di "Beautiful" in visita a Prato: foto sotto al Duomo e passeggiata in centro

L'attrice americana Katherine Kelly Lang si è intrattenuta con gli attori pratesi Luca Calvani e Francesco Ciampi con i quali potrebbe presto girare un film proprio nella nostra città

Dal set di "Beautiful", la celeberrima soap opera americana, a piazza Duomo a Prato. L’attrice americana Katherine Kelly Lang – conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan – oggi 13 aprile ha fatto tappa nella nostra cittàn , ospite dell’attore Luca Calvani, per una breve visita.

Accompagnata dall'attore pratese (conosciuto proprio sul set di Beautiful nel 2012, quando Calvani interpretava un prete), la simpatica “Brooke” ha pranzato in centro storico e visitato il Duomo e si è intrattenuta a passeggiare nelle strade. Ma non c'era solo turismo tra i motivi di questo sopralluogo dell'attrice americana. La "toccata e fuga" pratese sarebbe legata al progetto cinematografico “Il cacio con le pere”, il corto made in Prato che nell’ottobre 2016 ha vinto il Trailer film festival. Nella pellicola compaiono due fratelli agli antipodi: uno affascinante che fa l’attore, interpretato da Luca Calvani, e l’altro che lavora in un supermercato, interpretato da Francesco Ciampi. Il trailer è l’antipasto di un progetto che potrebbe coinvolgere anche l’attrice statunitense.

La speranza è rivederla in città per un lavoro ideato e pensato proprio nel distretto.