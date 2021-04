29.04.2021 h 16:39 commenti

La bottega dell'Atipico cambia casa e propone nuove eccellenze del territorio

Tra i nuovi scaffali trovano posto i vini della strada di Carmignano, la Farina Gran Prato gli zuccherini di Vernio. A ottobre sarà aperta anche la sala degustazioni, intanto continua la collaborazione con Eat Prato

Nuova sede per la bottega L'atipico che da via Ricasoli si è trasferito in piazzetta Buonamici nei locali della Provincia che hanno ospitato anche l'Apt. Un nuovo spazio più funzionale che continua a promuovere i prodotti enogastronomici del territorio: dai vini di Carmignano, agli zuccherini di Vernio passando per la mortadella di Prato e la farina di Gran Prato. "Due le novità spiega - Stefano Ortenzi - la prima è una maggiore offerta dei prodotti legata sia a nuove proposte di vecchi produttori sia ad alcune nuove aziende. La seconda invece arriverà a ottobre quando potremo inaugurare anche la sala dedicata alle degustazione che avverranno secondo un programma preciso". manca infatti il permesso della Sovraintendenza per modificare lo spazio che rientra nel complesso di Palazzo Banci Buonamici

"Uno spazio dedicato alle eccellenza del territorio - ha sottolineato Francesco Puggelli presidente della Provincia - che rappresenta un piccolo assaggio di quello che nelle prossime settimane proporremo attraverso Eat Prato. Il primo appuntamento sarà la riapertura del giardino Buonamici".

La nuova bottega è stata arredata secondo uno stile minimal con gli scaffali che arrivano al soffitto carichi di bottiglie, biscotti, legumi, zuppe, ma anche di essenze e profumi.

Uno spazio dagli arredi caldi ed accoglienti che vede presenti tutti i prodotti tipici della città e del territorio, a cominciare dai vini grandi protagonisti come rivelano le pareti fitte di bottiglie fino al soffitto. Uno spazio per i pratesi, ma anche per i turisti che visitano la città, che si inserisce nella collaborazione con Eta Prato

“L' edizione di Eat Prato che sta per cominciare - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - sarà particolarmente significativa. Itinerari che permetteranno di conoscere con occhi sempre diversi le bellezze del nostro territorio, i legami con la storia e la cultura, i suoi eccellenti sapori. "