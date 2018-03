20.03.2018 h 13:56 commenti

La biblioteca di Carmignano cambia look, in arrivo lo spazio Ragazzi e nuove scaffalature

La struttura resterà chiusa dal 22 al 24 marzo per eseguire i lavori. Alle ore 17 di sabato l'inaugurazione. La nuova sistemazione permetterà di contenere più libri e dvd

Nuovo look per la biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano: sarà, infatti, creato uno spazio apposito per bambini e ragazzi e verranno posizionati nuovi scaffali, così da contenere materiale sempre più vasto e costantemente aggiornato. Sabato 24 marzo alle 17 l’inaugurazione dei nuovi spazi alla presenza del sindaco Edoardo Prestanti.

E’ sempre alta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Carmignano nei confronti della struttura di via Gadda: dal 1° febbraio, infatti, è stato ampliato l’orario di apertura al pubblico della biblioteca (mezzora in più la mattina e un pomeriggio in più), così da rispondere alle richieste di un’utenza in costante aumento, soprattutto studenti, che sempre di più la utilizzano per le proprie attività di studio e lettura. La biblioteca ora è quindi aperta al pubblico il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 14 alle 19; il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 13; il giovedì la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 19.

Adesso gli sforzi dell’amministrazione comunale sono concentrati sulla ridefinizione degli spazi aperti al pubblico all’interno della biblioteca. Le postazioni dedicate agli internet point saranno ridotte – ma resteranno comunque presenti e saranno fruibili da tutti - e quell’area sarà destinata alla zona per bambini e ragazzi: verrà, infatti, creato un apposito spazio con nuove scaffalature volte a contenere l’abbondanza di materiale appositamente selezionato per i più piccoli. Resta inoltre sempre elevato negli anni lo stanziamento che il Comune di Carmignano destina all’acquisto del materiale per la Biblioteca, fondi che non sono mai diminuiti nel corso del tempo. Ed è proprio grazie al continuo incremento di libri, cd e dvd, che verranno posizionati all’interno del complesso ulteriori scaffali, che saranno così in grado di contenere le collezioni, sempre aggiornate con le nuove uscite. Il tutto con l’obiettivo di potenziare il ruolo culturale e sociale della biblioteca e dare così la possibilità alla cittadinanza di usufruire maggiormente dei suoi spazi.

Per consentire queste operazioni, la biblioteca resterà chiusa da giovedì 22 a sabato 24 marzo compresi, sarà regolarmente aperta da lunedì 26 marzo. Per informazioni: Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi, via Gadda 27/29, telefono 055 8705520, bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it