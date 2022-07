21.07.2022 h 13:47 commenti

La biblioteca del Pin si arricchisce con un migliaio di testi appartenuti all'urbanista Lando Bortolotti

La famiglia del docente universitario, che ha collaborato anche con la Regione Toscana, ha regalato al Polo universitario pratese volumi, cartografie, foto e studi che saranno a disposizione degli studenti, dei ricercatori ma anche di tutti gli utenti del prestito interbibliotecario

Oltre un migliaio di testi inerenti la storia del territorio e della città, l’architettura, l’urbanistica , ma anche materiale grigio come la cartografia, gli appunti e la toponomastica appartenuti Lando Bortolotti professore universitario che si è distinto per un approccio interdisciplinare su storia e trasformazioni delle città e dei territori, sono stati donati alla biblioteca del Pin.

“Siamo molto contenti della donazione che la famiglia Bortolotti ci ha fatto – spiega Daniela Toccafondi presidente del Pin- Si tratta di materiale prezioso, ed in parte inedito, che viene messo a disposizione di studenti, ricercatori e cittadini. ma soprattutto un supporto importante per i due corsi di laurea in architettura che sono stati istituiti nella nostra sede".

La donazione, che è stata possibile grazie Giuseppe De Luca, direttore del Dipartimento di Architettura- rappresenta l’occasione per lanciare il programma di celebrazione dei 30 anni di attività del Pin Polo Universitario “Città di Prato”, una serie di conferenze e di attività, che si svolgeranno a partire da settembre, che faranno da prologo alla cerimonia istituzionale di dicembre

“Mio padre aveva già cominciato a classificare il contenuto della sua biblioteca – spiega Franco Bortolotti – oltre ai testi e pubblicazioni, c’è tantissimo cosiddetto materiale grigio: appunti, relazioni, recensioni, foto, raccolte; insomma si tratta di materiale complesso che può essere una valida base di partenza per ulteriori ricerche".

Tutto il materiale ora dovrà essere catalogato e poi potrà essere fruibili agli studenti del Pin, e non solo visto che la biblioteca, dove sono raccolti oltre 30mila volumi, fa parte del sistema interbibliotecario. "Siamo l’unica biblioteca universitaria multitematica - spiega Simone Berti referente della Biblioteca e questa donazione va ad incrementare proprio l’area architettura e urbanistica su cui stiamo lavorando in questa fase. Il fatto di essere parte del polo pratese, ci permette di far parte contemporaneamente del sistema bibliotecario di ateneo e di quello cittadino e di poter mettere a disposizione di tutti le nostre risorse.”