Beste diventa società benefit, non solo profitto ma anche obiettivi sociali e green

Modificato lo statuto: nei bilanci saranno conteggiati anche i risultati in campo sociale e ambientale. Prevista anche la figura del responsabile del perseguimento del beneficio comune

Non solo obiettivi economici e di profitto, ma anche sociali e ambientali: lBeste, ha modificato il proprio statuto e si è trasformata in azienda società benefit. Quindi nei bilanci aziendali ,oltre al profitto, sarà vincolante anche raggiungere obiettivi di altra natura legati al green e all'impatto sociale. In questo senso è già stato attivato il progetto “Nei nostri panni”, a favore della formazione professionale di persone provenienti da situazioni di sfruttamento lavorativo globale.“L’impegno per il perseguimento delle finalità di beneficio sociale – spiega l'amministratore delegato Matteo Santi - si declina in varie forme : dalla promozione del benessere del personale aziendale, al sostegno della formazione attraverso rapporti periodici di partnership con università ed enti di formazione per agevolare il percorso educativo e per sostenere i giovani che muovono i primi passi dell’ambiente lavorativo. A livello ambientale stiamo lavorando con la nostra supply-chain, nell’obiettivo di neutralità climatica e di transizione ecologica di medio termine e infine nellosviluppo di tecnologie pensate per una rigenerazione di materiale tessile per un’autentica economia circolare”.Il passaggio a benefit sarà anche evidenziato con un'apposita relazione all’interno della documentazione di bilancio annuale e con la nomina del Responsabile del perseguimento del beneficio comune“Oggi - – spiega Giovanni Santi, presidente del Cda - è necessaria un’evoluzione continua delle pratiche, degli intenti e delle politiche aziendali attraverso anche una visione di un sistema economico diverso, con standard di etica circolare certificata.”