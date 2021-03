06.03.2021 h 14:50 commenti

La Beste acquista l'ex lanificio Affortunati, ci saranno anche spazi per eventi pubblici

Lo storico immobile di via Bologna, che ha ospitato la produzione dal 1946 al 1989, sarà ristrutturato con un intervento conservativo, mantenendo il più possibile l'identità di edificio industriale del secondo dopoguerra

La Beste punta sulle acquisizioni, per ora si tratta dell'immobile dell'ex lanificio Affortunati in via Bologna che ospiterà anche spazi per eventi aperti alla città. Lo storico immobile di via Bologna che ha ospitato la produzione dal 1946 al 1989, sarà ristrutturato con un intervento conservativo, mantenendo il più possibile l'identità di edificio industriale del secondo dopoguerra. Qui oltre agli spazi per gli eventi, verranno trasferiti gli uffici tecnici, la divisione abbigliamento e quella dedicata alla modellistica l'archivio storico e lo showroom. “La scelta dell’ex Lanificio Affortunati - spiega l'imprenditore Giovanni Santi - vuole dare continuità a un centro industriale con spazi in cui si respira ancora l’arte manifatturiera di Prato, con un’architettura che sarà tutelata e resa funzionale per attività condivise anche con la città di Prato”.

Una scelta dettata anche da una logica della sostenibilità ambientale: molti dipendenti vivono a Prato e quindi il percorso casa-lavoro e viceversa sarà più breve e meno inquinante.

