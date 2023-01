04.01.2023 h 16:18 commenti

La Befana festeggiata in tutta la provincia. Ecco gli appuntamenti per l'Epifania

Dalla distribuzione dei dolci alla discesa con i carretti da Schignano a Vaiano. Tanti anche gli spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli

Tante le iniziative in tutta la provincia per festeggiare il 6 gennaio, che si affiancano alla tradizonale Befana dei pompieri

A Carmignano alle ore 15 la Befana aspetterà i bambini al Museo Archeologico di Artimino per accompagnarli in una visita guidata piena di sorprese (prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di giovedì 5. Il costo è di 5 euro per un massimo di 25 partecipanti. Al termine, dolcetti per tutti i bambini. Per iscrivervi scrivere a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it)

Nel tardo pomeriggio, invece, sarà al tennis club di Seano, per regalare le calze a tutti i bambini che l’aspetteranno guardando lo spettacolo “Hansel e Gretel ovvero la trappola perfetta” a cura della Compagnia Teatrombrìa.

Nel teatro di Comeana, domenica 8 gennaio, alle ore 16, la Compagnia Maria Claretta metterà in scena "Luigino e la magia del Calzettone" scritto e diretto da Chiara Silvestrini. Proseguirà domenica 15 gennaio alle 16 con la Compagnia “La Gang del Sorriso” in “A spasso con il Grufa” di Pasquale Basto e Daniela Alfieri per la regia di Pasquale Basto. Quindi domenica 22 gennaio alle 16, la Compagnia “AcquainBocca” presenterà "Martino, Martina e l'erba guarigina" di Lucia Macchiarini, per la regia di Gianluca Truppa. Chiuderà la rassegna l’appuntamento di domenica 29 gennaio, sempre alle ore 16, con la Compagnia dei “Pupi di Stac” che porteranno “Cenerentola” di Enrico Spinelli per la regia di Patrizia Morini, uno spettacolo che vede il contributo del Comune e che è particolarmente rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo Il Pontormo. Per ogni spettacolo è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 3492661239 dal mercoledì antecedente lo spettacolo, dalle 12.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 21 e sabato e domenica tutto il giorno; inviando un messaggio whatsapp al 3492661239; oppure scrivendo nella posta privata della pagina facebook del Chiodo Fisso.

A Vaiano il 6 gennaio dalle ore 16 in piazza del Comune arriva la Befanissima organizzata dai Pompieri di Vaiano con l'associazione Carnevale di Vaiano ed il patrocinio del Comune. Dalle ore 16 gran merenda della Befana con giochi in piazza del Comune, poi alle ore 17 a Schignano “Attraverso Schignano con carretti e moto” e alle 17.30 da Schignano di nuovo a Vaiano per la fiaccolata semi notturna della Befana con carretti e moto. Dalle ore 18 in piazza del Comune gran falò della Befana con tutti i partecipanti riuniti. Domenica 8 gennaio alle ore 16 al Circolo di Schignano “Affidarsi per amore” messo in scena, dai “Black and White Ensemble .

A Vernio il 6 gennaio, va in scena la favola di Re Gino di e con Francesco Dendi ed Edoardo Nardin nella Sala delle Capriate dell’Ex Fabbrica Meucci a Mercatale di Vernio alle ore 17.30. Spettacolo su prenotazione nella pagina dedicata del sito visitvalbisenzio.it sotto la voce ‘Prenotazioni eventi’.

Alle 16 nello Spazio polivalente della ProLoco di Cavarzano, incontro di memoria partecipata a cura della Fondazione CDSE con Annalisa Marchi per raccogliere memorie e immagini fotografiche utili al progetto editoriale in corso, dedicato a storia, ambiente e tradizioni di Cavarzano.

Sabato 7 gennaio alle 21 alla Chiesa di S. Michele Arcangelo - Sasseta e domenica 8 gennaio alle ore 16.30 allo Chalet del Villeggiante a Montepiano concerti per l'Anno Nuovo della Filarmonica "G. Verdi" di Luicciana. Sabato 7 gennaio alla Sala delle Capriate dell’ex Fabbrica Meucci alle ore 17 un Concerto omaggio a Franco Battiato a cura di TerzoTempo Ensemble “E ti vengo a cercare”.

A Montemurlo si parte oggi 5 gennaio, con “La Befana Vab a casa tua”, la tradizionale iniziativa promossa dalla Vab di Montemurlo, che va avanti da oltre trent'anni, con la sola sospensione del gennaio 2021 a causa della pandemia. Per l’intera serata, dalle ore 20 in poi, la Vab accompagnerà la Befana in giro per Montemurlo a recapitare i doni per i bambini. Lo scorso anno la Befana Vab ha fatto visita ad oltre 60 bambini. Chi volesse usufruire di questo servizio può mettersi in contatto con la Vab (telefonare ai numeri 3334937677 oppure 0574682736).

Torna a Prato, in piazza del Duomo, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, anche l'appuntamento con l'iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, promossa dal Movimento5Stelle che permetterà a molti bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri. Così il consigliere pentastellato Carmine Maioriello: "Con 'Giocattoli in Movimento' gli attivisti del M5S si impegneranno per donare un sorriso a chi è meno fortunato". L'appuntamento sarà in piazza del Duomo angolo via Garibaldi domani 6 gennaio dalle 15 alle 19.

Il giorno dell'Epifania, inoltre, i volontari Vab porteranno la Befana in giro per le piazze di Montemurlo per la gioia dei bambini. Sempre la mattina di venerdì 6 gennaio al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà, Montemurlo) ritorna laBefana AvisDalle ore 10,30 i volontari distribuiranno a tutti i bambini presenti le calze piene di dolci e il mago Marco Marchese li intratterrà con i suoi numeri di magia. Nella chiesa parrocchiale di Oste alle ore 10 ritorna la tradizionale sfilata dei Re Magi e, dopo la messa per il giorno dell'Epifania, a tutti i bambini presenti saranno distribuite le calze con i dolci. Nel pomeriggio la Befana si sposta alla Misericordia di Montemurlo alle ore 15,30 si svolgerà lo spettacolo del mago Ciccio PennelloAlle ore 16,45 partirà la sfilata dei Regi magi che alle ore 17 arriverà alla chiesa del Sacro Cuore. Dopo la Messa alle ore 18Arriva la Befana”(a cura della Misericordia e della Pro loco) con la distribuzione di calze ai bambini. Arriverà, invece, con qualche giorno di ritardo laBefana dell'associazione Aurora. Domenica 8 gennaio nel salone della parrocchia del Sacro cuore dalle ore 17 un pomeriggio di musica e divertimento con cena finale a buffet, durante la quale arriverà la Befana a distribuire i dolci. Per informazioni telefono 3492989686. La “Befana solidale”, promossa da Cisom, Lions, Misericordia Montemurlo, San Vincenzo, Croce d'oro Montemurlo con il patrocinio del Comune, invece, porterà le calze piene di dolci e alcuni giocattoli direttamente a casa dei bambini di famiglie in difficoltà economica.